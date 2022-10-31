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Зарплату прошедшим испытательный срок увеличивают 72% компаний. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители работодателей и трудоустроенные жители города.

Всем прошедшим испытательный срок повышают зарплаты 30% работодателей, еще в 42% компаний предпочитают действовать точечно. В среднем заработок после испытательного срока увеличивается на 22%. По сравнению с прошлым годом стало больше предприятий и организаций, практикующих увеличение заработка отдельным категориям персонала. Средний процент прироста зарплат новичков, прошедших испытательный срок, за год не изменился.



«Испытательный срок не только для работодателя», — у 26% самарцев, имеющих опыт устройства на работу, увольнения во время испытательного срока случились по их желанию, у 12% — по воле работодателя. Причем, чем выше уровень дохода, тем меньше тех, кому доводилось сбегать от нового нанимателя до завершения испытательного срока: среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. 28% уходили по своей инициативе, 13% — по воле работодателя, а среди опрошенных с зарплатой от 80 тыс. руб. таковых 24 и 8% соответственно.