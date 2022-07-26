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Запущен пилотный проект по передаче продуктов с истекающим сроком годности нуждающимся

26 июля 2022 12:44
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Запущен пилотный проект по передаче продуктов с истекающим сроком годности нуждающимся

Ретейлер Х5 Group запустил пилотный проект по передаче продуктов с истекающим сроком годности нуждающимся людям, речь идет о нескольких магазинах в Москве и Челябинске.

"X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания России, совместно с АНО "Фудшеринг" и Фондом продовольствия "Русь" запустила пилот фудшеринга - безвозмездной передачи нуждающимся людям продуктов с истекающим сроком годности, но пригодных к употреблению. На первом этапе к проекту подключены несколько магазинов "Пятерочка" в Москве и Челябинске", - говорится в сообщении.

В ходе тестирования проекта компания планирует наладить процесс сбора внутри магазина продуктов с истекающим сроком годности, обучить персонал и построить эффективную логистику по передаче продовольствия людям. Сотрудники магазинов ежедневно будут отбирать хлебобулочные изделия, срок годности которых истечет в течение одного-двух дней. Далее волонтеры будут забирать из магазина отобранные продукты и оперативно, в течение нескольких часов, распределять их по спискам нуждающихся людей, подопечных Фонда "Русь" и АНО "Фудшеринг", отметили в компании.

По результатам пилота X5 планирует масштабировать проект на большее количество магазинов в других городах России, расширить категории товаров, которые будут передаваться в рамках фудшеринга, и подключить к проекту торговую сеть "Перекресток" и распределительные центры компании, пишет ТАСС.

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