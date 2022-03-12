Запасы сахара, гречки, подсолнечного масла в Самарской области достаточно

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В распределительных центрах Самарской области есть запасы продуктов. И сейчас принимаются активные шаги, чтобы сахар и другие высоковостребованные товары присутствовали на полках магазинов. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли Самарской области.



Запасы сахара, гречки, подсолнечного масла и других товаров в Самарской области хватит абсолютно всем, заверили в Минпромторге региона. Вопрос о том, сколько нужно поставить товара в федеральные торговые сети решается централизованно.



В период первой волны пандемии коронавируса, весной 2020 года, отечественные торговцы показали, что способны быстро реагировать на неожиданно резкие скачки спроса на разные товары. К примеру, тогда особой популярностью пользовались гречневая крупа, туалетная бумага, охлажденное мясо кур и другие, напомнили в ведомстве. В то время был отработан комплекс действий, который позволил гарантировать бесперебойное обеспечение торговых точек и удовлетворять спрос жителей на любые товары первой необходимости.



Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба проверит поставщиков гречки. Тех, кто привозит сахар, тоже проконтролируют, пишет ГТРК Самара.