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За предпоследнюю неделю марта 2022 года в Самарской области отмечен рост цен на 50% категорий товаров

29 марта 2022 09:29
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За предпоследнюю неделю марта 2022 года в Самарской области отмечен рост цен на 50% категорий товаров

Такие данные были озвучены на заседании оперативного штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области, которое состоялось 28 марта. Сильнее всего увеличивается стоимость овощей и мяса.

В мясной группе произошел рост цен на говядину на 17%, на свинину - 12%. Меньше всего увеличилась стоимость куриного мяса, всего на 2%.  

Традиционно в середине весны отмечается рост розничных цен на овощи - картофель, капусту, лук, морковь. Среди фруктов сильнее всего подорожали яблоки.  

В среднем на 11% увеличилась стоимость сахара за предпоследнюю неделю марта. Минимальная цена в сетевых магазинах сейчас от 79 рублей и выше, в несетевой рознице от 98 рублей. Сахарный песок можно найти на полках и за 69 рублей 90 копеек.

Отмечено подорожание круп на 1.9% и на 4% увеличилась цена на подсолнечное масло. А вот соль уменьшилась в цене, хотя ранее рост фиксировался до 116%.  

На заседании оперативного штаба озвучили и ТОП-10 самых популярных товаров за предпоследнюю неделю марта 2022 года. Среди продукции повышенного спроса - детский крем от опрелостей, хозяйственное мыло, женские прокладки, сахар, стиральный порошок, пшено, сосиски, зубная паста, туалетное мыло, черный чай, пишет ГТРК Самара.

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