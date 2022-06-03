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За первый квартал 2022 года в экономику региона инвестировано более 63 млрд рублей

3 июня 2022 15:32
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Основные объёмы инвестиций направлены на развитие обрабатывающих производств, в добычу полезных ископаемых, электроэнергетику, транспорт и связь.

Озвучены результаты первого квартала по ключевому экономическому показателю для региона – инвестициям в основной капитал.

По информации регионального министерства экономического развития и инвестиций, по итогам работы за первый квартал Самарская область обеспечила привлечение инвестиций в основной капитал на уровне 63,9 млрд рублей, превысив показатели первого квартала прошлого года, который был рекордный по динамике роста (более 56% или 57,6 млрд руб.).

«Это подтверждает высокие темпы развития экономики. Наша задача и дальше вместе с крупнейшими предприятиями региона, субъектами малого и среднего предпринимательства сохранить этот темп и развивать бизнес, используя новые ниши и обеспечивая стабильное развитие экономики», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

Основные объёмы инвестиций направлены на развитие обрабатывающих производств, в добычу полезных ископаемых, электроэнергетику, транспорт и связь. Инвестиции в обрабатывающие производства сосредоточены преимущественно в химическом производстве, нефтепереработке и автомобилестроении, производстве транспортных средств и оборудования.

В регионе реализуются масштабные инфраструктурные проекты, в числе которых строительство мостового перехода через реку Волга, запуск железнодорожной ветки к Особой экономической зоне «Тольятти», которые дадут новый импульс развитию данной преференциальной территории, будут способствовать привлечению новых инвесторов.

В результате реализации инвестиционных проектов, к концу 2022 года в Самарской области планируется отрыть более 20 новых производств.

«Работа над улучшением инвестиционного климата в Самарской области – абсолютный приоритет. Недавно опубликованный Национальный рейтинг административного давления, где регион в очередной раз показал хорошую динамику роста, поднявшись за год с 34 на 22 место – результат кропотливой работы всех органов власти, важную роль во взаимодействии с ведомствами Роструда, Роспотребнадзора, МЧС, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора и ГЖИ сыграла областная прокуратура и лично прокурор Самарской области Сергей Берижицкий. Благодаря независимой оценке экспертов Национального рейтинга, мы наглядно видим, как снижается административная нагрузка на бизнес. Эту задачу ставил перед нами Губернатор Дмитрий Азаров», - добавил Дмитрий Богданов.

 

Фото:  пресс-служба облправительства

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