За неделю мобилизации спрос на автомобили снизился на треть

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Эксперты автомобильного сайта Дром выяснили, что с 21 сентября 2022 года спрос на автомобили снизился на 30%, а предложение пока существенно не изменилось.

Средняя стоимость подержанного авто за неделю также не поменялась: на 29 сентября 2022 года она составляет 967 тыс. рублей. Автомобили старше 22 лет продаются в среднем за 237 тыс. рублей, в возрасте от 14 до 22 лет — за 420 тыс. рублей, от 9 до 13 лет — за 749 тыс. рублей, от 4 до 8 лет — за 1,4 млн рублей. Стать владельцем «трехлетки» можно в среднем за 2,6 млн рублей.

«Осенью, как правило, на рынке оживление, но сейчас заметно просел интерес к покупкам машин. Мобилизация поставила на паузу или отменила планы автолюбителей. В перспективе возможен рост числа машин, выставленных на продажу, тогда при снижающемся спросе цены на авто могут пойти вниз», — отмечает аналитик автомобильного сайта Дром Сергей Лагурев.