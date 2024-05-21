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За год в Самарской области выросла доля тех, кто решил уволиться по собственному желанию

21 мая 2024 09:45
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За год в Самарской области выросла доля тех, кто решил уволиться по собственному желанию

Большое исследование настроений работников, проведенное аналитиками hh.ru, показало, что каждый пятый опрошенный (20%) в регионе в начале этого года ощущает нестабильность на работе вплоть до угрозы увольнения. Интересно, что по сравнению с началом прошлого года доля таких работников сократилась на 5%.

Не видят проблем и чувствуют стабильность в завтрашнем дне на работе 70% (за год доля таких работников выросла на 9%). Остальные затруднились ответить.

В «минус» по настроениям ушли

В разрезе других регионов страны чаще других жалуются на утрату ощущения стабильности на работе жители Кемеровской области (сразу 29% опрошенных жителей региона), Удмуртии (22%), Свердловской, Нижегородской областей (по 21%), Красноярского края (21%) и Москвы (20%).

В разрезе профессий: сильнее всего нестабильность ощущают топ-менеджеры и специалисты по продажам (по 22% в каждой проф.сфере), а еще 20% административных работников.

 

Позитивно оценивают

Среди других регионов страны стабильней всего себя чувствуют жители Иркутской области и Приморья (по 83%), Ставрополья и Саратовской области (по 82%). В данном случае Самарская область не входит в десятку по ощущению стабильности у работников среди других регионов.

Среди профессий лучше других оценивают обстановку на работе работники общепита и туризма, работники из сферы ритейла, рабочие, медики и транспортники.

 

По вашим ощущениям, существует ли на текущем месте работы для вас угроза увольнения работодателем? (без учета ваших намерений). Ответы работников в разрезе по профессиональных сфер, опрос hh.ru, 2024 год, ответы в %:

 

да

нет

затрудняюсь ответить

Автомобильный бизнес

9

78

13

Административный персонал

20

72

8

Безопасность

19

68

14

Высший менеджмент

22

70

8

Добыча сырья

15

70

15

Закупки

16

75

9

Информационные технологии

17

76

7

Искусство, развлечения, массмедиа

13

73

14

Маркетинг, реклама, PR

19

73

7

Медицина, фармацевтика

15

76

9

Наука, образование

14

75

11

Продажи, обслуживание клиентов

22

70

8

Производство, сервисное обслуживание

16

74

10

Рабочий персонал

15

76

10

Розничная торговля

16

77

7

Строительство, недвижимость

19

69

12

Транспорт, логистика, перевозки

17

76

7

Туризм, гостиницы, рестораны

16

82

2

Управление персоналом, тренинги

18

71

11

Финансы, бухгалтерия

19

71

10

Юристы

18

74

8

 

Интересно, что за год в регионе доля тех, кто решил уволиться по собственному желанию выросла на 8% и сейчас доходит до 66% (по данным опроса). Из-за сокращения потеряли работу 10% (за год дол таких уволенных упала в регионе на 4%), из-за реорганизации компании еще 6% (-1% за год), из-за невыполнения плана – 1%.

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