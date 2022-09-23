XXIV Поволжская агропромышленная выставка в Самарской области открыта

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Губернатор Дмитрий Азаров поприветствовал всех участников и гостей. Поблагодарил аграриев региона:



– В этом году побили абсолютный рекорд Самарской области. Уже собрали урожай 3,3 млн тонн. В это непростое время, когда объявлена частичная мобилизация, самарские аграрии вносят свой вклад в продовольственный суверенитет страны, – отметил глава региона.

Главной особенностью Поволжской агровыставки является деловая программа, где заключаются важные соглашения о сотрудничестве, обсуждаются проблемы и перспективы развития отрасли, предоставляется актуальная информация для сельхозпроизводителей.



В этом году совещания и мастер-классы начали проводить с 21 сентября. Сегодня первыми собрали свою аудиторию в конференц-зале сотрудники Гостехнадзора. Речь идет о новшествах, которые введены в этом году: утверждены требования к учебным кабинетам, лабораториям, мастерским, оборудованию в организациях, осуществляющих подготовку трактористов-машинистов.

Поволжская агропромышленная выставка-2022 это:



- 40 гектаров выставочной площади

- более 500 участников агросферы, сельхозмашиностроения, ветеринарии

- широкий ассортимент фермерской продукции

- круглые столы, тематические сессии, практикумы, мастер-классы и концертная программа



Ждём Вас 23-24 сентября с 9.00 до 17.00 на базе Поволжской МИС (пос.Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82). Вход бесплатный!