Wildberries начал продажу товаров бренда Zara

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Онлайн-ретейлер Wildberries начал реализацию товаров бренда Zara, входящего в группу компаний Inditex, которая приостановила продажи в России. В этом убедился корреспондент ТАСС.

Предприниматели стран ЕАЭС нарастили продажи через Wildberries в I квартале в 4,5 разаГлава ФАС и гендиректор Wildberries обсудили легализацию параллельного импорта в РоссиюВ Wildberries сообщили о росте спроса россиян на электросамокаты на 235%

В каталоге Wildberries появился ассортимент товаров марки Zara. Это одежда, джинсы и аксессуары.

Ранее на Wildberries стали доступны вещи брендов Massimo Dutti и Pull&Bear, также входящих в Inditex.

8 июня в пресс-службе Inditex (бренды Massimo Dutti, Zara, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) ТАСС сообщили, что магазины компании в РФ по-прежнему временно закрыты.