Выяснили, кто такой Анатолий Селищев -  управляющий ООО «Томет»

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В нашумевшей истории с начавшейся процедурой банкротства производителя метанола ООО «Томет», Тольятти, недавно произошел коренной перелом. Предприятие пытались довести до банкротства его владельцы, скрывающиеся за рубежом, осужденные за мошенничество Владимир и Сергей Махлаи, а также их швейцарский партнер Эндрю Циви. Так они рассчитывали избежать выплаты назначенной судом многомиллиардной компенсации ущерба потерпевшим по делу о мошенничестве. Но Арбитражный суд Самарской области не позволил ликвидировать «Томет», тем самым не допустив увольнения 200 рабочих и вывода его активов по разным офшорам и вместо этого ввел на предприятии процедуру наблюдения, назначив временным управляющим Анатолия Селищева.



Впоследствии решение было поддержано 11-м арбитражным апелляционным судом. А 3 марта суд рассмотрел отчет временного управляющего и ввел на «Томете» процедуру конкурсного производства, назначив Анатолия Селищева уже конкурсным управляющим, который должен будет подготовить предприятие для продажи новому эффективному собственнику. Одновременно задачей нового руководителя станет прекращение вывода средств ООО «Томет» через фиктивные договора подрядов. Кроме того, Анатолий Селищев займется также возвратом выведенных денег на предприятие. Напомним, что в последнее время СМИ много писали о продолжающемся выводе денежных средств с «Тольяттиазота» и «Томета» через одни и те же подставные фирмы.

Реакция на все эти события в прессе оказалась диаметрально противоположной. Многие увидели новый шанс для «Томета» на финансовое оздоровление, нормальную и стабильную работу и разрыв с криминалом. Другие комментаторы принялись винить во всем суд и Анатолия Селищева, как будто это они сначала искусственно нагрузили «Томет» долгами, а затем инициировали его банкротство. Так кто же такой Анатолий Селищев и что может ждать «Томет» под его руководством в качестве конкурсного управляющего?

Анатолий Селищев имеет ученую степень кандидата экономических наук. На протяжении многих лет он работает арбитражным управляющим в НП «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (НП «МСО ПАУ»), созданной в 2003 году членами Бюро Правления РСПП. МСО ПАУ – одна крупнейших в России саморегулируемых организаций в этой сфере, объединяющая более 290 квалифицированных и опытных арбитражных управляющих. Она также имеет один из самых крупных компенсационных фондов среди таких СРО. МСО ПАУ давно зарекомендовала себя как надежный партнер на самом высоком уровне, сотрудничая с такими корпорациями, как АО «Россельхозбанк», Внешэкономбанк и «Ростех».

Анатолий Селищев – один из 29 членов Совета МСО ПАУ. В 2016 году он стал лауреатом национальной премии по управлению государственной собственностью «Арбитражный управляющий года». На его счету – десятки успешно реализованных процедур временного и конкурсного управления предприятиями различных регионов России.



Одним словом, нет никаких сомнений в том, что Анатолий Селищев обладает необходимым уровнем компетентности и опытом, чтобы вести конкурсное производство в «Томете». Как он успел проявить себя в роли временного управляющего?

Как только в конце прошлого ноября суд отклонил иск Махлаев и ввел на «Томете» процедуру наблюдения, и суд, и временный управляющий начали подвергаться в прессе мощному давлению со стороны тех сил, которые не желали вывода «Томета» из финансового штопора.

Как показывают взвешенные комментарии Селищева после введения 26 ноября 2020 года на «Томете» процедуры наблюдения, все это не помешало ему досконально разобраться в сложной и запутанной ситуации с долгами «Томета». Например, вот его слова о задолженности «Томета» в 1 млрд руб. перед Тольяттихимбанком и банком РТС, которая в прошлом сентябре и была использована владельцами «Томета» как повод для иска о банкротстве: «Это аффилированные банки (оба контролируются Махлаями), есть подозрение, что они искусственно создали эту задолженность. Пока из реестра кредиторов их не исключили». Не стал Селищев приукрашивать и текущее финансовое состояние «Томета»: «Норма прибыли сейчас постоянно падает, перевооружение не производится, предприятие потихоньку тонет». Вместе с тем Селищев успокоил трудовой коллектив, подчеркнув, что введение конкурсного производства ни в коем случае не означает ликвидацию «Томета» или возникновение каких-либо проблем у его работников. «Предприятие продолжит стабильную работу, а моя задача как арбитражного управляющего – организовать эту работу и сохранить трудовой коллектив», – сказал он по итогам первого собрания кредиторов «Томета».

С выводами Селищева согласился и Арбитражный суд Самарской области, который, рассмотрев его отчет, принял решение о введении на «Томете» конкурсного производства и назначив Селищева конкурсным управляющим. Что может ждать «Томет» теперь? «Во-первых, упорядочение взыскания долгов. Все обязательства будут считаться наступившими, и никто не сможет взыскивать долги иначе как в рамках процедуры банкротства, что обеспечит стабильную работу завода. Во-вторых, в результате осуществления процедуры конкурсного производства на ООО «Томет» может прийти более эффективный собственник, инвестор, который будет вкладываться в это предприятие и развивать его», – пояснил Селищев.

Все это говорит о том, что Анатолий Селищев готов справиться с этой непростой задачей. Занимаясь непростым делом «Томета», он уже продемонстрировал свой профессионализм, объективность и выдержку, а также дал понять, что даст в обиду трудовой коллектив предприятия.

Алексей Напылов