Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские двигатели обеспечили доставку грузов к МКС
Самарские двигатели обеспечили доставку грузов к МКС
билайн бизнес обновил личный кабинет сервиса «Управляемый Wi-Fi»
Оператор билайн бизнес обновил личный кабинет сервиса «Управляемый Wi-Fi»
Летние каникулы школьников из Самары прошли на даче, дома и на море
Летние каникулы школьников из Самары прошли на даче, дома и на море
над Москвой и Подмосковьем системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники
Над Москвой и Подмосковьем системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники
«Собери ребёнка в школу»: специальный гуманитарный рейс отправлен из Самарской области на Донбасс
«Собери ребёнка в школу»: специальный гуманитарный рейс отправлен из Самарской области на Донбасс
Самарским алиментщикам напомнят о долге перед детьми
Самарским алиментщикам напомнят о долге перед детьми
Выгоднее всего квартиры на первых этажах покупать в Москве, Самаре и Казани
Выгоднее всего квартиры на первых этажах покупать в Москве, Самаре и Казани
БРИКС может стать новой G7
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.12
-0.02
EUR 102.75
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова: лекция Кирилла Горячка «Дзига Вертов. Школа «киноков»
В рамках 3-й Самарской квартирной триеннале пройдет мастерская уличного искусства
Самарцев приглашают в зоопарк на День козы
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Выгоднее всего квартиры на первых этажах покупать в Москве, Самаре и Казани

23 августа 2023 10:09
78
Выгоднее всего квартиры на первых этажах покупать в Москве, Самаре и Казани

Средняя цена квартиры и квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в России в июле 2023 года составила 4,5 млн и 92 тысячи рублей соответственно. За год эти показатели выросли на 12% и 10%. Чтобы сэкономить при приобретении жилья, многие россияне решают купить квартиру на первом или последнем этажах дома. В «Авито Недвижимости» изучили, сколько получится выгадать при таком подходе и где из 33 крупнейших городов страны экономия будет максимальной.

В среднем по России квартиру на первом этаже можно приобрести за 3,3 млн рублей, а на последнем — за 3,5 млн рублей. Это значительно дешевле, чем объекты на «средних» этажах, где стоимость составляет 5,1 млн рублей. В пересчете на квадратные метры экономия тоже серьезная. «Квадрат» на первом этаже стоит 72 тысячи рублей, на последнем — 73 тысячи рублей, а на всех остальных — 102 тысячи рублей. 

На первых этажах квартиры дешевле, чем на «средних», во всех 33 городах, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости». В среднем по России в июле 2023 года разница составляет 35%, при этом в Москве она достигает 66% (17,3 млн рублей на «средних» этажах, 5,9 млн рублей — на первых). В остальных городах разница намного ниже: в Самаре и Казани — 29%, в Томске — 27%, в Перми — 25%. Минимальная разница в Калининграде (9%) и Ярославле (13%). 

В 27 из 33 городов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости», квартиры на первых этажах дешевле, чем на последних, ещё в четырех городах они стоят одинаково. В среднем по России разница составляет 6% (на первых этажах дешевле), но в Москве она достигает 59%. Также в числе лидеров по этому показателю Симферополь (20%), Санкт-Петербург (15%), Томск и Сочи (по 14% в каждом городе). В Брянске, Волгограде, Рязани и Севастополе цены на квартиры на первых и последних этажа одинаковые, в Ульяновске и Калининграде жилье на первых этажах дороже на 1 и 2% соответственно. 

На последних этажах квартиры дешевле, чем на «средних», в 32 из 33 городов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости». Исключение — Санкт-Петербург. Больше всего сэкономить при покупке жилья на последнем этаже по сравнению с квартирами на «средних» получится в Самаре (28%), Волгограде и Казани (оба по 23%), Брянске и Рязани (22%). В Москве разница в июле 2023 года составляла 17%. 

«Приобретение квартиры на первом или последнем этаже на “вторичке” позволяет значительно сэкономить. Однако такие объекты могут иметь недостатки. В силу изношенности инфраструктуры для объектов на последних этажах есть риск затопления, промерзания зимой и излишнего нагревания летом, если с крышей не всё в порядке. Недостатки первых этажей — сырость из-за коммуникаций в подвале, шум, плохие видовые характеристики, часто отсутствие балкона, необходимость устанавливать на окна решетки. Так что к выбору объектов на этих этажах стоит подходить внимательно: проверять коммуникации дома и в каком состоянии подвальные помещения, проводился ли капитальный ремонт и когда, есть ли над последним этажом дополнительный технический этаж, который станет буфером, на какой высоте располагается первый этаж — вровень с землей или на уровне второго. При определенном сочетании факторов квартиры на первых и последних этажах становятся ничуть не худшим выбором по сравнению со “средними”», — комментирует Сергей Хахулин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении вопросов стратегического развития России
23 августа 2023  09:37
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении вопросов стратегического развития России
94
Четыре коллектива из Самарской области вошли в число 15 лауреатов IV Всероссийского парафестиваля.
22 августа 2023  16:59
В Самаре губернатор Дмитрий Азаров отметил лауреатов IV Всероссийского парафестиваля
384
На участие во втором губернском маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области» в этом году поступило более 150 заявок
22 августа 2023  12:52
На участие во втором губернском маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области» в этом году поступило более 150 заявок
1878
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет «прямую линию»
22 августа 2023  12:43
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области проведет «прямую линию»
317
Из-за первенства по велоспорту в Сааре будет временно ограничено движение транспорта
22 августа 2023  12:00
Из-за первенства по велоспорту в Сааре будет временно ограничено движение транспорта
345
Весь список