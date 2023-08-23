Выгоднее всего квартиры на первых этажах покупать в Москве, Самаре и Казани

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Средняя цена квартиры и квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в России в июле 2023 года составила 4,5 млн и 92 тысячи рублей соответственно. За год эти показатели выросли на 12% и 10%. Чтобы сэкономить при приобретении жилья, многие россияне решают купить квартиру на первом или последнем этажах дома. В «Авито Недвижимости» изучили, сколько получится выгадать при таком подходе и где из 33 крупнейших городов страны экономия будет максимальной.

В среднем по России квартиру на первом этаже можно приобрести за 3,3 млн рублей, а на последнем — за 3,5 млн рублей. Это значительно дешевле, чем объекты на «средних» этажах, где стоимость составляет 5,1 млн рублей. В пересчете на квадратные метры экономия тоже серьезная. «Квадрат» на первом этаже стоит 72 тысячи рублей, на последнем — 73 тысячи рублей, а на всех остальных — 102 тысячи рублей.

На первых этажах квартиры дешевле, чем на «средних», во всех 33 городах, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости». В среднем по России в июле 2023 года разница составляет 35%, при этом в Москве она достигает 66% (17,3 млн рублей на «средних» этажах, 5,9 млн рублей — на первых). В остальных городах разница намного ниже: в Самаре и Казани — 29%, в Томске — 27%, в Перми — 25%. Минимальная разница в Калининграде (9%) и Ярославле (13%).

В 27 из 33 городов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости», квартиры на первых этажах дешевле, чем на последних, ещё в четырех городах они стоят одинаково. В среднем по России разница составляет 6% (на первых этажах дешевле), но в Москве она достигает 59%. Также в числе лидеров по этому показателю Симферополь (20%), Санкт-Петербург (15%), Томск и Сочи (по 14% в каждом городе). В Брянске, Волгограде, Рязани и Севастополе цены на квартиры на первых и последних этажа одинаковые, в Ульяновске и Калининграде жилье на первых этажах дороже на 1 и 2% соответственно.

На последних этажах квартиры дешевле, чем на «средних», в 32 из 33 городов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости». Исключение — Санкт-Петербург. Больше всего сэкономить при покупке жилья на последнем этаже по сравнению с квартирами на «средних» получится в Самаре (28%), Волгограде и Казани (оба по 23%), Брянске и Рязани (22%). В Москве разница в июле 2023 года составляла 17%.

«Приобретение квартиры на первом или последнем этаже на “вторичке” позволяет значительно сэкономить. Однако такие объекты могут иметь недостатки. В силу изношенности инфраструктуры для объектов на последних этажах есть риск затопления, промерзания зимой и излишнего нагревания летом, если с крышей не всё в порядке. Недостатки первых этажей — сырость из-за коммуникаций в подвале, шум, плохие видовые характеристики, часто отсутствие балкона, необходимость устанавливать на окна решетки. Так что к выбору объектов на этих этажах стоит подходить внимательно: проверять коммуникации дома и в каком состоянии подвальные помещения, проводился ли капитальный ремонт и когда, есть ли над последним этажом дополнительный технический этаж, который станет буфером, на какой высоте располагается первый этаж — вровень с землей или на уровне второго. При определенном сочетании факторов квартиры на первых и последних этажах становятся ничуть не худшим выбором по сравнению со “средними”», — комментирует Сергей Хахулин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».