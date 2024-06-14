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Вячеслав Федорищев обсудил с гендиректором «КуйбышевАзота» развитие предприятия и города Тольятти

14 июня 2024 14:27
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Руководитель предприятия выразил благодарность главе региона за визит.

В пятницу, 14 июня, в ходе рабочей поездки в Тольятти врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев побывал на площадке ПАО «КуйбышевАзот». Он осмотрел производственные цеха предприятия, ознакомился с работой линий и видами выпускаемой продукции. Также глава региона пообщался с работниками, чтобы лично от них узнать об условиях труда, вопросах, которые их волнуют.

«КуйбышевАзот» — одно из ведущих предприятий химической промышленности, крупнейший производитель азотных удобрений. Тольяттинский завод является головным в группе компаний «КуйбышевАзот», предприятия которой работают в Самарской, Курской, Саратовской, Ульяновской, Ростовской, Тульской областях, Краснодарском крае, Республике Мордовия, Китае, Сербии и Индии.

Основные товарные продукты — это капролактам и продукты его переработки (полиамид-6, технические и текстильные нити, кордная ткань, полиамидные и смесовые ткани, инженерные пластики), аммиак, азотные и азотно-сернистые удобрения, азот, кислород и аргон.

ПАО «КуйбышевАзот» является лидером по производству капролактама, полиамида и продуктов его переработки в РФ. Как основной производитель полиамида-6 в России, ПАО «КуйбышевАзот» является ключевым звеном в производственной цепочке по выпуску импортозамещающей продукции.

Вячеслав Федорищев обсудил текущие вопросы деятельности завода с генеральным директором ПАО «КуйбышевАзот» Александром Герасименко и председателем совета директоров Виктором Герасименко.

Руководитель области подчеркнул: продукция «КуйбышевАзота» — уникальная для страны. «Я знаю ту большую работу, которую вы ведете, как много отраслей вы обеспечиваете работой своего коллектива. Знаю большие инвестиционные планы, которые есть у предприятия. Задача регионального правительства – оказывать всемерное содействие, — отметил врио губернатора. — Конечно, вы и сами встроены в вертикали химической отрасли по линии Минпрома, но я знаю точно, что определенная доля того или иного успеха в реализации новых проектов зависит от того, как регион поддерживает в Правительстве России, в отношениях через торговые представительства с другими странами, там, где ваши продукты необходимо продавать более интенсивно, чтобы загрузка была больше. Отдельное направление, важнейшее для заделов на будущее — это научные разработки».

Команда правительства Самарской области настроена на совместную продуктивную работу, заявил глава региона. «Вы показываете, какие у вас есть направления, проекты, какие есть проблемы, и мы с коллегами, с экономическим блоком Правительства берем в работу», — сказал он.

По итогам знакомства с предприятием и общения с рабочими Вячеслав Федорищев отметил, что сотрудники довольны работой и уровнем заработной платы, на высоком уровне организация труда. «За такой подход спасибо, будем работать», — поблагодарил он генерального директора завода.

По словам Александра Герасименко, «КуйбышевАзот» традиционно получает хорошую поддержку и от региона, и от федеральной власти. «Мы более чем уверены, что в вашем лице мы эту поддержку не только будем получать, но и усилим наше взаимодействие», — обратился он к руководителю области.

Генеральный директор подчеркнул, что перед предприятием много задач, это развитие не только промышленного направления, но и самого города Тольятти. «Здесь живут практически все, кто работает на заводе, от простого рабочего до генерального директора. Поэтому я надеюсь, что общими усилиями очередной толчок в развитии городу сможем придать», — сказал он.

Руководитель предприятия выразил благодарность главе региона за визит: «Очень ценим, я думаю, что все проблемы решим совместно».

 

Фото:    Андрей Савельев

Теги: Тольятти

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