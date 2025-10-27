Я нашел ошибку
Обсудили инвестиционное развитие Самарской области, текущие результаты, планы развития предприятий, какая дополнительная помощь нужна.
Вячеслав Федорищев встретился с крупнейшими резидентами индустриальных и логистических парков Самарской области
Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня опубликования.
Путин подписал закон, упрощающий оформление гражданства по рождению
В связи с ремонтом на железнодорожном переезде.
Ограничение движения на федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области
Монета массой 1 кг выполнена из золота 999-й пробы и имеет диаметр 100 мм.
ЦБ выпустит в обращение золотого «Георгия Победоносца» номиналом 10 тыс. рублей
6 ключевых показателей, которые должен знать каждый.
Советы эксперта: как предупредить развитие сосудистых катастроф
Спектакль по мотивам романа Мариам Петросян – для подростков и о подростках.
В ТЮЗе «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…» по роману Мариам Петросян
Изменения вводят ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью. С 1 февраля супруги должны обязательно выступать созаемщиками.
Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки
Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле.
6500 участников зарегистрировались на массовый забег «Чистый спорт» в Самаре
Вячеслав Федорищев встретился с крупнейшими резидентами индустриальных и логистических парков Самарской области

27 октября 2025 21:20
89
Обсудили инвестиционное развитие Самарской области, текущие результаты, планы развития предприятий, какая дополнительная помощь нужна.

В понедельник, 27 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание с резидентами индустриальных и логистических парков региона.

На нем обсудили инвестиционное развитие Самарской области, текущие результаты, планы развития предприятий, какая дополнительная помощь нужна. Были рассмотрены работающие производства и проекты в сфере промышленности, фармацевтики, строительных материалов, логистики, транспорта, роботизированного оборудования.

В совещании приняли участие руководители ведущих компаний-резидентов индустриальных и логистических парков, профильные министры, представители Корпорации развития Самарской области.

Правительством Самарской области создаются все условия для комфортной и беспрепятственной локализации бизнеса на специализированных инвестиционных площадках – индустриальных и логистических парках. На их территории ведут деятельность 90 компаний, там создано более 15,5 тысяч рабочих мест. Главе региона рассказали о реализации проектов на территории индустриальных парков «Преображенка» и «Чапаевск», логистического парка «Преображенка 2».

«Предприниматели обратились с рядом просьб. Обязательно поможем. Уверен, вместе все задуманное реализуем в интересах нашего региона. Договорились, что постараюсь приехать на производства, познакомиться с их работой и трудовыми коллективами», – сообщил губернатор.

Всего на территории Самарской области сегодня реализуется более 300 инвестиционных проектов.

«Это результат нашей комплексной работы. Мы создаем для инвесторов инфраструктуру, условия, оказываем им многочисленные меры поддержки. Планомерную работу по привлечению и поддержке инвесторов будем продолжать», - отметил Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Акценты Самара

