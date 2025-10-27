Вячеслав Федорищев встретился с крупнейшими резидентами индустриальных и логистических парков Самарской области

89

В понедельник, 27 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание с резидентами индустриальных и логистических парков региона.

На нем обсудили инвестиционное развитие Самарской области, текущие результаты, планы развития предприятий, какая дополнительная помощь нужна. Были рассмотрены работающие производства и проекты в сфере промышленности, фармацевтики, строительных материалов, логистики, транспорта, роботизированного оборудования.

В совещании приняли участие руководители ведущих компаний-резидентов индустриальных и логистических парков, профильные министры, представители Корпорации развития Самарской области.

Правительством Самарской области создаются все условия для комфортной и беспрепятственной локализации бизнеса на специализированных инвестиционных площадках – индустриальных и логистических парках. На их территории ведут деятельность 90 компаний, там создано более 15,5 тысяч рабочих мест. Главе региона рассказали о реализации проектов на территории индустриальных парков «Преображенка» и «Чапаевск», логистического парка «Преображенка 2».

«Предприниматели обратились с рядом просьб. Обязательно поможем. Уверен, вместе все задуманное реализуем в интересах нашего региона. Договорились, что постараюсь приехать на производства, познакомиться с их работой и трудовыми коллективами», – сообщил губернатор.

Всего на территории Самарской области сегодня реализуется более 300 инвестиционных проектов.

«Это результат нашей комплексной работы. Мы создаем для инвесторов инфраструктуру, условия, оказываем им многочисленные меры поддержки. Планомерную работу по привлечению и поддержке инвесторов будем продолжать», - отметил Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области