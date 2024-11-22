Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы, работающие в гибридном режиме, лояльнее к переработкам, чем те, кто трудится на удаленке или ходит на работу
Самарцы, работающие в гибридном режиме, лояльнее к переработкам, чем те, кто трудится на удаленке или ходит на работу
Россиян очень раздражает неграмотная речь блогеров
Россиян очень раздражает неграмотная речь блогеров
Жителей Самарской области приглашают рассказать о земляках - участниках военных и освободительных операций на территории Европы
Жителей Самарской области приглашают рассказать о земляках - участниках военных и освободительных операций на территории Европы
Дочь избила 72-летнюю мать в Большеглушицком районе
Дочь избила 72-летнюю мать в Большеглушицком районе
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство»
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство»
Кабмин одобрил перенос маркировки импортного алкоголя на территорию РФ
Кабмин одобрил перенос маркировки импортного алкоголя на территорию РФ
самарцы рассказали, что будут дарить на День матери
Самарцы рассказали, что будут дарить на День матери
Сызранский производитель напитков наращивает объемы производства с господдержкой
Сызранский производитель напитков наращивает объемы производства с господдержкой
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.68
0.46
EUR 106.08
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Новая галерея проведет открытую лекцию о творчестве русских художников для учащихся Самары
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
«Разговоры о важном»: СОУНБ приглашает на встречу с певицей Светланой Маловой
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство»

22 ноября 2024 12:33
100
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство»

В среду, 20 ноября, в Москве состоялось совместное заседание комиссий Государственного Совета РФ по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство», которое было посвящено совершенствованию мер поддержки институтов развития. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, возглавляющий комиссию по направлению «Промышленность», выступил модератором обсуждения.
Участие в заседании приняли губернатор Красноярского края, председатель комиссии по направлению «Технологическое лидерство» Михаил Котюков, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам промышленности и транспорта, член президиума комиссии по направлению «Промышленность» Максим Ликсутов, члены обеих комиссий, а также представители ВЭБ.РФ, Фонда развития промышленности, ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Промсвязьбанк», Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, фонда «Сколково», Ассоциации «РУСЛОМ.КОМ», Торгово-промышленной палаты РФ, АО «Российский экспортный центр», АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда», госкорпорации «Ростех», Счетной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, ряда регионов страны и других организаций.

Для выполнения поставленных Президентом страны Владимиром Путиным задач, в числе которых развитие промышленности, достижение технологического лидерства, формирование новых рынков по стратегически важным на данном этапе направлениям, необходимы новые решения по совершенствованию мер поддержки, предлагаемых институтами развития.
Открывая заседание, Вячеслав Федорищев подчеркнул особую важность взаимодействия с Правительством РФ, профильным министерством в работе по согласованию мероприятий нацпроектов с точки зрения синхронизации с бюджетным процессом и позицией участников нацпроектов. «Одна из важных функций комиссии - обобщать экспертное мнение и привлекать лучших экспертов, чтобы обсуждать с руководителями промышленных предприятий регионов последовательность ближайших шагов по поддержке отечественной промышленности, - сказал он. – В текущей макроэкономической ситуации необходимо более оперативно двигаться. Сейчас мы вырабатываем дополнительную опцию в нашей работе, которая позволит более быстро реагировать на вызовы, помогать в оценке ситуации и принятии решений».

На заседании обсудили опыт Москвы по разработке и успешной реализации ряда инициативных мер поддержки промышленности, в том числе в части развития промышленной инфраструктуры, заключения офсетных контрактов, развития колледжей.
«В целях повышения устойчивости экономики столица всесторонне содействует развитию бизнеса. В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина в городе разработаны и реализуются свыше 20 мер поддержки индустриальных компаний, которые включают различные финансовые и нефинансовые инструменты. Например, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства субсидирует процентную ставку по инвестиционным кредитам. В рамках офсетного контракта строится первая в России Гигафабрика по производству аккумуляторных батарей для электротранспорта. Также мы активно масштабируем опыт создания межотраслевых промышленных кластеров», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Правительством Москвы была проведена колоссальная работа по поддержке промышленности в городе, а самое главное - по систематизации этих мер», - отметил глава 63-го региона. Вячеслав Федорищев предложил на основе этого опыта до конца текущего года сформировать Национальную общедоступную технологическую дорожную карту, которая позволит тиражировать практику в регионах страны.

На заседании также обсуждались вопросы участия ВЭБ.РФ в поддержке промышленности, в том числе в создании ОЭЗ, участии в офсетных контрактах, гарантийной поддержке приоритетных промышленных проектов в станкостроении.
Заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян сообщил: «ВЭБ.РФ уверенно себя чувствует с точки зрения капитала и готов помогать коммерческим банкам более активно заниматься проектами в промышленности. Мы привлекаем внебюджетные инвестиции в приоритетные проекты развития, снимая риски экономических циклов и сложных этапов проектов. В настоящее время с профильными ведомствами обсуждаем строительство зарубежной логистической инфраструктуры, огромный интерес к ОЭЗ, считаем, что они нужны предприятиям не только в России, но и за рубежом. Также прорабатываем вопрос создания механизма льготной гарантийной поддержки предприятий, реализующих приоритетные проекты в отраслях промышленности».

Среди мер поддержки, которые предоставляет ВЭБ.РФ высокотехнологичным проектам, – Кластерная инвестиционная платформа, уникальный механизм субсидирования ставки, который был запущен в апреле прошлого года. Речь идет о предоставлении финансирования по льготной ставке на поддержку инвестиционных проектов, направленных на создание и модернизацию приоритетной продукции, в том числе в промышленности.
ВЭБ.РФ также участвует в финансировании проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации; экспортных и экспортноориентированных проектов, направленных на поддержку производства высокотехнологичной продукции.

Участники обсудили текущую проблематику, в том числе по новым направлениям в создании технологической инфраструктуры развития промышленности, возможные меры поддержки высокотехнологичных производств в условиях санкционных ограничений, потенциал сферы социального питания как точку роста промышленного производства.
«С главами регионов сформируем предложения по развитию промышленности, решению накопившихся проблем. Будем прорабатывать их через инструменты Госсовета. Перед нами стоит задача развития инфраструктуры и поддержки различных отраслей промышленности в условиях санкционного давления и высокой ключевой ставки. Нельзя потерять уже наработанный задел, учитывая, что именно промышленность является основой российской экономики», – отметил Вячеслав Федорищев.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре отремонтируют фонтан на площади Героев 21 Армии
22 ноября 2024, 12:03
В Самаре отремонтируют фонтан на площади Героев 21 Армии
Капремонт его конструкций и механизмов ранее не проводился.  Благоустройство
109
Вячеслав Федорищев предложил Илье Сухих возглавить Тольятти
22 ноября 2024, 11:17
Вячеслав Федорищев предложил Илье Сухих возглавить Тольятти
Об этом губернатор Самарской области 22 ноября рассказал в своем телеграм-канале. Политика
135
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
22 ноября 2024, 09:52
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
Первый вопрос, рассмотренный на заседании — организация безаварийной работы системы жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в осенне-зимний... Общество
150
В центре внимания
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство»
22 ноября 2024  12:33
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство»
99
В Самаре отремонтируют фонтан на площади Героев 21 Армии
22 ноября 2024  12:03
В Самаре отремонтируют фонтан на площади Героев 21 Армии
111
Вячеслав Федорищев предложил Илье Сухих возглавить Тольятти
22 ноября 2024  11:17
Вячеслав Федорищев предложил Илье Сухих возглавить Тольятти
137
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
22 ноября 2024  09:52
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
152
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
21 ноября 2024  09:12
23-24 ноября в Самаре пройдет 12-й фестиваль животных из приютов
386
Весь список