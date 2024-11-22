Вячеслав Федорищев провел совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство»

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В среду, 20 ноября, в Москве состоялось совместное заседание комиссий Государственного Совета РФ по направлениям «Промышленность» и «Технологическое лидерство», которое было посвящено совершенствованию мер поддержки институтов развития. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, возглавляющий комиссию по направлению «Промышленность», выступил модератором обсуждения.

Участие в заседании приняли губернатор Красноярского края, председатель комиссии по направлению «Технологическое лидерство» Михаил Котюков, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам промышленности и транспорта, член президиума комиссии по направлению «Промышленность» Максим Ликсутов, члены обеих комиссий, а также представители ВЭБ.РФ, Фонда развития промышленности, ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Промсвязьбанк», Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, фонда «Сколково», Ассоциации «РУСЛОМ.КОМ», Торгово-промышленной палаты РФ, АО «Российский экспортный центр», АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда», госкорпорации «Ростех», Счетной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, ряда регионов страны и других организаций.



Для выполнения поставленных Президентом страны Владимиром Путиным задач, в числе которых развитие промышленности, достижение технологического лидерства, формирование новых рынков по стратегически важным на данном этапе направлениям, необходимы новые решения по совершенствованию мер поддержки, предлагаемых институтами развития.

Открывая заседание, Вячеслав Федорищев подчеркнул особую важность взаимодействия с Правительством РФ, профильным министерством в работе по согласованию мероприятий нацпроектов с точки зрения синхронизации с бюджетным процессом и позицией участников нацпроектов. «Одна из важных функций комиссии - обобщать экспертное мнение и привлекать лучших экспертов, чтобы обсуждать с руководителями промышленных предприятий регионов последовательность ближайших шагов по поддержке отечественной промышленности, - сказал он. – В текущей макроэкономической ситуации необходимо более оперативно двигаться. Сейчас мы вырабатываем дополнительную опцию в нашей работе, которая позволит более быстро реагировать на вызовы, помогать в оценке ситуации и принятии решений».



На заседании обсудили опыт Москвы по разработке и успешной реализации ряда инициативных мер поддержки промышленности, в том числе в части развития промышленной инфраструктуры, заключения офсетных контрактов, развития колледжей.

«В целях повышения устойчивости экономики столица всесторонне содействует развитию бизнеса. В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина в городе разработаны и реализуются свыше 20 мер поддержки индустриальных компаний, которые включают различные финансовые и нефинансовые инструменты. Например, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства субсидирует процентную ставку по инвестиционным кредитам. В рамках офсетного контракта строится первая в России Гигафабрика по производству аккумуляторных батарей для электротранспорта. Также мы активно масштабируем опыт создания межотраслевых промышленных кластеров», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Правительством Москвы была проведена колоссальная работа по поддержке промышленности в городе, а самое главное - по систематизации этих мер», - отметил глава 63-го региона. Вячеслав Федорищев предложил на основе этого опыта до конца текущего года сформировать Национальную общедоступную технологическую дорожную карту, которая позволит тиражировать практику в регионах страны.



На заседании также обсуждались вопросы участия ВЭБ.РФ в поддержке промышленности, в том числе в создании ОЭЗ, участии в офсетных контрактах, гарантийной поддержке приоритетных промышленных проектов в станкостроении.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян сообщил: «ВЭБ.РФ уверенно себя чувствует с точки зрения капитала и готов помогать коммерческим банкам более активно заниматься проектами в промышленности. Мы привлекаем внебюджетные инвестиции в приоритетные проекты развития, снимая риски экономических циклов и сложных этапов проектов. В настоящее время с профильными ведомствами обсуждаем строительство зарубежной логистической инфраструктуры, огромный интерес к ОЭЗ, считаем, что они нужны предприятиям не только в России, но и за рубежом. Также прорабатываем вопрос создания механизма льготной гарантийной поддержки предприятий, реализующих приоритетные проекты в отраслях промышленности».



Среди мер поддержки, которые предоставляет ВЭБ.РФ высокотехнологичным проектам, – Кластерная инвестиционная платформа, уникальный механизм субсидирования ставки, который был запущен в апреле прошлого года. Речь идет о предоставлении финансирования по льготной ставке на поддержку инвестиционных проектов, направленных на создание и модернизацию приоритетной продукции, в том числе в промышленности.

ВЭБ.РФ также участвует в финансировании проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Российской Федерации; экспортных и экспортноориентированных проектов, направленных на поддержку производства высокотехнологичной продукции.



Участники обсудили текущую проблематику, в том числе по новым направлениям в создании технологической инфраструктуры развития промышленности, возможные меры поддержки высокотехнологичных производств в условиях санкционных ограничений, потенциал сферы социального питания как точку роста промышленного производства.

«С главами регионов сформируем предложения по развитию промышленности, решению накопившихся проблем. Будем прорабатывать их через инструменты Госсовета. Перед нами стоит задача развития инфраструктуры и поддержки различных отраслей промышленности в условиях санкционного давления и высокой ключевой ставки. Нельзя потерять уже наработанный задел, учитывая, что именно промышленность является основой российской экономики», – отметил Вячеслав Федорищев.