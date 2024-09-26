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Суда предназначены для скоростной перевозки пассажиров по внутренним водным путям и морским прибрежным районам.
Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии начала строительства самарской судоверфью «Нефтефлот» пассажирских судов
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Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии начала строительства самарской судоверфью «Нефтефлот» пассажирских судов

26 сентября 2024 17:21
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Суда предназначены для скоростной перевозки пассажиров по внутренним водным путям и морским прибрежным районам.

В четверг, 26 сентября, самарская компания «Нефтефлот» приступила к строительству двух пассажирских судов. В торжественной церемонии закладки киля судов приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, глава Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко, руководители государственных, коммерческих и общественных организаций.

Пассажирские суда (катамараны 04790 СОММЕРС L) строятся по заказу АО «Государственная транспортная лизинговая компания» для одного из российских перевозчиков. Проект разработан ПКБ «Форсс Технологии» (Санкт-Петербург). Суда предназначены для скоростной перевозки пассажиров по внутренним водным путям и морским прибрежным районам. Их вместимость составит около 300 человек. Суда длиной около 38 метров и шириной около 9,5 метров будут оборудованы двумя двигателями по 400 кВт и смогут развивать скорость не менее 10 узлов. Как отмечают в компании «Нефтефлот», это уникальный класс судов, который только недавно получил распространение, ранее подобных судов на самарской судоверфи не строили.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил трудовой коллектив «Нефтефлота» с началом реализации значимого проекта.

«У нас сегодня по-настоящему важный день. Закладывается два совершенно нового типа пассажирских суда, которые будут производиться здесь, на нашем легендарном предприятии. Они по-настоящему уникальные. Как и все, что сделано в Самаре, суда будут сделаны качественно и с любовью, — сказал Вячеслав Федорищев. — Это один из многих больших проектов, которые сейчас реализуются «Нефтефлотом». Уже сейчас благодаря нашим партнерам предприятие загружено заказами до 2028 года. В том числе, хотел бы сказать большое спасибо Государственной транспортной лизинговой компании, которая обеспечивает заказом, а самое главное является системным интегратором по этому направлению для многих предприятий России».

Глава региона подчеркнул, что для Самарской области развитие речного пассажирского судоходства – один из важнейших приоритетов.

«Мы сейчас готовим большой проект, который бы позволил Самаре стать международным хабом для грузов, которые будут аккумулироваться не только в Самарской области, но и в других, соседних регионах. Благодарим за поддержку Правительство России и руководство Росморречфлота», — отметил Вячеслав Федорищев.

Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) Андрей Тарасенко подчеркнул, что Президентом Владимиром Путиным и Правительством страны поставлена задача по развитию судостроительной отрасли, водного транспорта, речных перевозок.

«Помогая вам, мы сегодня эту задачу решаем. Очень рад, что в Самаре сохранили мощную верфь. Поэтому очень важно, чтобы все это у нас работало. Мы будем основными заказчиками здесь на судоверфи и поддержим ее, чтобы она работала и процветала», — сказал руководитель Росморречфлота.

В 2023 году самарская судоверфь «Нефтефлот» вошла в число судостроительных предприятий — участников государственной «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта». Сегодня в портфеле заказов судоверфи десятки реализованных проектов. На различных стадиях реализации находится 16 проектов.

Заместитель генерального директора АО «Государственная транспортная лизинговая компания» Владимир Добровольский сообщил, что ГТЛК сотрудничает с «Нефтефлотом» не один год, выступая заказчиком ряда проектов.

«Мы видим в «Нефтефлоте» надежного партнера, который нас никогда не подводил. Готовы сотрудничать и дальше, обеспечивать заказами. Спасибо большое за ваш труд», — сказал Владимир Добровольский.

Генеральный директора ЗАО «Нефтефлот» Вадим Голованов поблагодарил партнеров судоверфи за сотрудничество и поддержку, а также трудовой коллектив предприятия за работу.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

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