Вячеслав Федорищев посетил подшипниковый завод «ЕПК Самара»

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, возглавляющий комиссию Госсовета при Президенте РФ по направлению «Промышленность», посетил одно из ведущих предприятий региона — подшипниковый завод «ЕПК Самара».

Глава региона ознакомился с производственными площадками завода.

Приоритетом завода являются люди: для них создаются комфортные условия труда, а также принимаются меры по привлечению молодежи. Во время встречи с руководством «ЕПК Самара» губернатор обсудил планы развития предприятия, а также меры федеральной и региональной поддержки. Особое внимание было уделено вопросам подготовки и привлечения квалифицированных кадров.

«Необходимо со школьной скамьи внедрять профессиональную маршрутизацию молодых людей, показывать им производство, создавать профильные классы в школах и колледжах, чтобы ребята были мотивированы с раннего возраста получить правильную профессию», — сказал глава региона.

«ЕПК Самара» успешно справляется с объемами работ и сохраняет высокое качество продукции, используя в производстве отечественные материалы и технологии, что обеспечивает независимость от внешних факторов.

Фото: пресс-служба Правительства СО