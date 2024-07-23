Вячеслав Федорищев поручил создать антикризисную комиссию по догазификации региона

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В понедельник, 22 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел очередное заседание регионального штаба по газификации.

В повестке – исполнение мероприятий региональной программы газификации в Самарской области. В обсуждении вопросов приняли участие руководители министерств, директоры компаний, главы городов и муниципальных районов области.

Начиная совещание, глава региона напомнил: «Мы с вами месяц назад встречались, договаривались о конкретных мероприятиях, которые необходимо провести с тем, чтобы газификацию в регионе повышать. При этом выполнять абсолютно все поручения Президента РФ Владимира Путина, Правительства России по программам газификации и догазификации, а также повышению нашей внутренней культуры, работая в этой отрасли».



В рамках заседания врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Владимир Василенко доложил о ходе реализации мероприятий региональной программы газификации на 2024 год, отметив увеличение количества просроченных договоров на догазификацию. Большинство из них относятся к зоне ответственности ООО «СВГК».

«Процент выполнения программы по СВГК составляет 35 %, поэтому на сегодняшний день они отстают от выполнения плана-графика», – констатировал Владимир Василенко.



Заслушав доклады директоров компаний, руководитель области акцентировал внимание на отрицательной динамике исполнения договорных обязательств ООО «СВГК» и поручил в рамках штаба создать антикризисную комиссию.

В завершение заседания Вячеслав Федорищев поставил задачу в течение недели подготовить конкретные предложения по исправлению ситуации.