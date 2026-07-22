Вячеслав Федорищев поручил совместно с прокуратурой контролировать цены на АЗС

21 июля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства, в ходе которого ключевое внимание было уделено обеспечению региона топливом и стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов, пишет Обоз-инфо.

Открывая совещание, глава региона сообщил, что на федеральном уровне состоялся штаб под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака, где были озвучены последние меры, принимаемые Правительством России. «В целом, можно сказать, что ситуация стабилизируется, мы видим это и по нашим заправочным комплексам», — отметил Вячеслав Федорищев.

Обеспечение топливом находится на постоянном контроле областного правительства. Как доложил первый заместитель губернатора — председатель правительства Виталий Шабалатов, динамика реализации на заправочных станциях трех основных видов топлива (бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо) отслеживается ежедневно. Заправочные станции вертикально интегрированных компаний — «Роснефть», «Татнефть», «Лукойл» и «Газпром» — работают примерно в одной динамике. «В понедельник мы проводили штаб, на нем топливные компании подтвердили планы по увеличению объемов реализации ГСМ через свои сети», — добавил Виталий Шабалатов.

Особое внимание на совещании было уделено ценовой политике независимых компаний. Губернатор подчеркнул, что если у вертикально интегрированных структур цены более или менее сбалансированы, то у независимых операторов они могут достигать существенных колебаний. «Поэтому я прошу вас, руководителя штаба по обеспечению топливом в регионе, предложить именно по этому сектору дополнительные меры — вместе с прокуратурой посмотреть, — поручил он Виталию Шабалатову. — Во многих регионах, так или иначе, принимаются меры, которые ограничивают даже в условиях рыночной экономики колебания цен на АЗС независимых компаний».

Кроме того, Вячеслав Федорищев поручил штабу изучить опыт других субъектов РФ по снижению спекулятивного спроса на бензин. «По этим двум направлениям — по первому вместе с прокуратурой, по второму штабом — представить мне предложения», — обозначил он задачу.

Участники совещания также обсудили ситуацию в сельскохозяйственной отрасли в разгар уборочной кампании. Заместитель председателя Правительства Самарской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Попов доложил, что уборка урожая ведется в 14 муниципальных районах. Уже убрано более 83 тысяч гектаров озимых зерновых культур, что составляет 17% от плана. Наивысшая урожайность озимых культур отмечается в хозяйствах Безенчукского района — 42 центнера с гектара, Большеглушицкого района — 40,4 центнера с гектара.

В Безенчукском, Волжском и Приволжском районах началась уборка ранних овощных культур. Собрано 1,4 тысячи тонн при средней урожайности 251,8 центнера с гектара. В хозяйствах всех категорий продолжается заготовка кормов на предстоящую зимовку, полевые работы ведутся с учетом складывающихся погодных условий.

Также внимание уделяется обеспечению сельхозтоваропроизводителей топливом. «В зоне нашего внимания порядка 1000 предприятий. Сегодня запасы топлива у всех категорий хозяйств составляют 17,5 тысячи тонн, с учетом поставок по лимитам текущего месяца на июль мы обеспечены полностью и продолжаем поставку», — отметил Алексей Попов. Он также добавил, что 370 крестьянско-фермерских хозяйств закреплены к конкретным заправочным станциям. «Ежедневно отслеживаем потребность в топливе и стараемся решать все возникающие вопросы по обеспечению топливом сельскохозяйственной отрасли», — подчеркнул министр.