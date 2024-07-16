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После открытия масштабного инфраструктурного объекта Вячеслав Федорищев осмотрел универсальный производственный комплекс "ЭкоРесурсПоволжье" в Тольятти.



Подобных центров сегодня существует единицы по стране. Причем в Самарской области - самый крупный. Мощность - 300 тыс. тонн ТКО в год. Организация обслуживает Тольятти, Жигулевск и ближайшие районы.



На предприятии установлены линии по переработке пластиковых бутылок, полиэтиленовой пленки, резины. Остальное отобранное сырье прессуется и отправляется профильным предприятиям-переработчикам.

Фото: скриншот видео СОВА