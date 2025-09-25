Вячеслав Федорищев о ситуации с продажей бензина АИ-92 в Самарской области

64

В четверг, 25 сентября, одна из сетей АЗС Самарской области опубликовала сообщение о приостановке продажи бензина АИ-92.

Ситуацию прокомментировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Вижу, что эта новость многих встревожила. Ситуация на моем личном контроле, — отметил глава региона. — Сегодня все виды топлива в регионе есть — достаточно приехать на заправочные станции представителей крупнейших поставщиков топлива. Есть вопросы по небольшим АЗС. Работаем во взаимодействии с федеральными службами».

«Вопрос с поставками топлива будет урегулирован», — отметил Вячеслав Федорищев.

