Я нашел ошибку
Главные новости:
Планируемый объем инвестиций в производство в особой экономической зоне «Тольятти» составит не менее 4,5 млрд рублей.
В регионе откроют производство суверенных ветроэнергетических установок большой мощности
В Самаре ночью +16, +18°С, днем +23, +25°С.
8 июня в Самарской области облачно ожидается дождь, гроза, возможен град до +25°С
Во время процедуры пациент крутит педали велоэргометра, а система регистрирует показатели - электрокардиограмма, артериальное давление и пульс.
Стресс-система с велоэргометром поступила в Нефтегорскую ЦРБ
В ходе встречи глава области отметил, что в регионе очень развита промышленность, экономика в целом, но есть еще дополнительные точки развития.
Вячеслав Федорищев и Светлана Чупшева обсудили состояние инвестклимата в Самарской области
Введение прогрессивной шкалы налогообложения позволит усовершенствовать налоговую систему. Сделать ее более справедливой и сбалансированной.
Константин Титов высказался о прогрессивной шкале налогообложения
Министр обратила внимание нового руководителя области на СГИК и порекомендовала прийти в гости к талантливым студентам и педагогам.
Вячеслав Федорищев и Ольга Любимова на ПМЭФ обсудили ближайшие планы в сфере культуры
Ночью горел двухэтажный дом на перекрёстке улицы Молодогвардейской и переулка Репина.
Полицейские спасли жильцов горящего многоквартирного дома в Самаре
Формировать сбережения человек может самостоятельно за счет взносов из личных средств, а также за счет ранее созданных пенсионных накоплений.
Программа долгосрочных сбережений поможет создать финансовую подушку безопасности и получать дополнительный доход в будущем
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.76
0.02
EUR 96.57
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В День России в Самаре пройдет семейный, музыкальный фестиваль бега «Королева спорта»
На Выставке "Россия" состоялось самое массовое прочтение отрывка из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила»
САТОБ стал центральной площадкой проекта "Пушкинские дни"
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Вячеслав Федорищев и Светлана Чупшева обсудили состояние инвестклимата в Самарской области

7 июня 2024 18:38
98
В ходе встречи глава области отметил, что в регионе очень развита промышленность, экономика в целом, но есть еще дополнительные точки развития.

В пятницу, 7 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева провели рабочую встречу на полях Петербургского международного экономического форума. Стороны обсудили направления совместной деятельности по повышению инвестиционного климата и качества жизни жителей региона.

Сегодня в рамках ПМЭФ были презентованы итоги Национального рейтинга инвестклимата в регионах России. Он составляется АСИ с 2014 года по поручению Президента страны Владимира Путина. Рейтинг рассчитывается по 70 показателям по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а также поддержка малого и среднего предпринимательства. По оценке представителей бизнеса Самарской области и экспертного сообщества, регион вошел в ТОП-15 субъектов страны.

«Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности важен, так как позволяет губернаторам на основе лучших практик выстраивать системную работу с инвесторами. С другой стороны, есть оценка бизнеса, который обеспечивает обратную связь как в ходе выстраивания инвестрейтинга, так и в ходе оценки внедрения регионального инвестиционного стандарта. И благодаря этой обратной связи идет постоянная донастройка инвестполитики», – отметил во время презентации Министр экономического развития России Максим Решетников. Он отметил важность, открытость и прозрачность инвестрейтинга, которые позволяют увидеть лучшие практики для внедрения в регионах.

Этот вопрос стал одним из ключевых на встрече врио губернатора Самарской области с генеральным директором АСИ. Светлана Чупшева отметила вклад в развитие инвестиционного климата Вячеслава Федорищева на предыдущем месте работы и поздравила с назначением на новую должность. «Я поздравляю вас с таким серьезным вызовом, доверием нашего Президента Владимира Владимировича Путина возглавить регион с огромным потенциалом в промышленности, сельском хозяйстве. Мне кажется, в области представлены все отрасли, которые формируют экономическое развитие нашей страны. Поэтому готовы вместе работать и по темпу инвестиций, и по тему качества жизни. Готовы поддерживать, вместе обсуждать, какие видим точки развития и роста», – подчеркнула она.

Светлана Чупшева отметила, что Самарская область в этом году потеряла несколько позиций в рейтинге инвестклимата, но тем не менее осталось в числе ТОП-15 регионов. Она выразила готовность оказать содействие в детальном анализе направлений, которые необходимо подтянуть. «Детально разберем, каким показателям, направлениям нужно уделить внимание. Посмотрим, какие механизмы можно донастроить, – обратилась к руководителю области гендиректор АСИ. – Потенциал региона очень хороший, высокий. Думаю, что Самарская область точно может показать более высокие результаты».

Врио губернатора Самарской области отметил, что еще несколько лет назад внедрялись не все разделы инвестиционного стандарта при определении лидеров рейтинга инвестклимата. Сегодня же они применяются в полной мере. Идет серьезная конкуренция за лидерство, а также за лучшие наработанные практики. «Благодаря тому, что вы подсказали, помогли, в Тульской области под руководством Алексея Геннадьевича Дюмина было реализовано, привечено более триллиона инвестиций за семь лет. ВРП региона удвоился, бюджет вырос в 2,5 раза. Поэтому я с вашего разрешения все лучшие практики в нашем взаимодействии буду применять в Самарской области», – обратился Вячеслав Федорищев к Светлане Чупшевой.

В ходе встречи глава области отметил, что в регионе очень развита промышленность, экономика в целом, но есть еще дополнительные точки развития. «Очень много направлений, по каждому из них у нас есть лучшие практики, точное понимание как из той точки, где мы находимся, она крепкая, но есть к чему стремиться. Наша команда уже сейчас, работая в Самарской области, получила указания, по каким направлениям двигаться по той аналитике, которую вы представили, и готовит предложения, как мы станем лучше», – отметил Вячеслав Федорищев.

Он добавил, что Глава государства во время личной встречи поставил ряд ключевых задач, среди которых народосбережение и повышение качества жизни людей. «Социальный стандарт реализован, но мы видим и по здравоохранению, и по образованию, куда стремиться. Туризм – для нас это приоритет, самое главное – возможность открыть Самару для всех жителей России. Все про нее знают, помнят, но не так много людей приезжает, как могло быть, – отметил во время беседы врио губернатора, обращаясь к гендиректору АСИ. – Поэтому будем с вами советоваться, буду за помощью приходить к старшим товарищам. Самара не подведет, Самара – это сильный регион для жизни».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Министр обратила внимание нового руководителя области на СГИК и порекомендовала прийти в гости к талантливым студентам и педагогам.
07 июня 2024, 17:43
Вячеслав Федорищев и Ольга Любимова на ПМЭФ обсудили ближайшие планы в сфере культуры
Министр обратила внимание нового руководителя области на СГИК и порекомендовала прийти в гости к талантливым студентам и педагогам. Культура
106
Создание альтернативных транспортных коридоров и торговых маршрутов в современных условиях имеет особое значение.
07 июня 2024, 15:09
Вячеслав Федорищев обсудил с руководством Росморречфлота создание транспортного хаба на Волге
Создание альтернативных транспортных коридоров и торговых маршрутов в современных условиях имеет особое значение. Экономика
150
На предприятиях региона могут локализовать производство оборудования для нефтедобычи.
07 июня 2024, 14:48
Самарская область и "ЛУКОЙЛ" продолжат сотрудничество
На предприятиях региона могут локализовать производство оборудования для нефтедобычи. Экономика
157
В центре внимания
Планируемый объем инвестиций в производство в особой экономической зоне «Тольятти» составит не менее 4,5 млрд рублей.
7 июня 2024  19:32
В регионе откроют производство суверенных ветроэнергетических установок большой мощности
37
Министр обратила внимание нового руководителя области на СГИК и порекомендовала прийти в гости к талантливым студентам и педагогам.
7 июня 2024  17:43
Вячеслав Федорищев и Ольга Любимова на ПМЭФ обсудили ближайшие планы в сфере культуры
112
Создание альтернативных транспортных коридоров и торговых маршрутов в современных условиях имеет особое значение.
7 июня 2024  15:09
Вячеслав Федорищев обсудил с руководством Росморречфлота создание транспортного хаба на Волге
153
14 июня в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детсадах
7 июня 2024  13:10
14 июня в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детсадах
178
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» в этом году выйдет и в городскую среду
7 июня 2024  12:55
Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» в этом году выйдет и в городскую среду
190
Весь список