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Вторичное жилье в Самаре остается дороже новостроек

16 апреля 2024 13:26
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вторичное жилье в Самаре остается дороже новостроек

По данным базы объявлений Яндекс Недвижимость, за последний месяц (март 2024 к февралю 2024) цены на вторичную недвижимость в крупных российских городах продолжили стагнировать. В исследуемых городах средний рост составил менее 1%, а максимальный не превысил 2%.

Самара в марте оказалась единственным крупным городом России, где вторичка дороже новостроек. Квадратный метр на вторичном рынке в городе в марте стоил в среднем 112 000 рублей, а средняя стоимость метра в новостройках достигает 103 000 рублей. Разница стоимости составила 8,3% в пользу вторичного жилья.
За последний год стоимость метра вторичного жилья в Самаре выросла на 14,3%, а с февраля по март - на 0,2%.

Другими городами с незначительной разницей в стоимости между новостройками и вторичным жильем стали: Москва (-0,5%), Калининград (-6,3%), Владивосток (-7,4%), Саратов (-7,5%). Однако во всех перечисленных городах новостройки стоят дороже вторичного жилья.

“В исследуемых городах мы видим небольшое накопление базы готового жилья (+3,75% за месяц), - рассказывает Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, - За год этот рост составил 18,5%, и его основными драйверами стали такие города как Казань, Краснодар, Владивосток, Москва и Петербург. Именно эти города являются основными стройплощадками страны, и экспозиция вторичной недвижимости накапливается здесь, в первую очередь, за счет объема сдающихся в эксплуатацию (и переходящих в категорию вторичной недвижимости) новостроек”.

Ощутимее всего вторичная недвижимость в марте подорожала в Челябинске (+1,92%), на втором месте по подорожанию - Ростов-на-Дону (+1,84%). В пятерку также вошли Нижний Новгород, Екатеринбург и Москва (+1,53%, +1,31% и +1,27% соответственно).

В Сочи и Перми вторичная недвижимость немного потеряла в цене (-1,39% и -0,2% соответственно), в Волгограде стоимость квадратного метра почти не изменилась, а в Калининграде и Петербурге рост был минимальным из исследуемых городов (+0,1% и +0,21% соответственно).

Топ-5 городов по цене квадрата на вторичном рынке традиционно составили Москва (около 331 000 р/кв.м.), Сочи (281 000 р/кв.м.), Санкт-Петербург (200 000 р/кв.м.), Владивосток (162 000 р/кв.м.) и Казань (159 000 р/кв.м.).

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