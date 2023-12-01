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В Самаре по суммам предлагаемых зарплат таксисты не стали лидерами

1 декабря 2023 11:50
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В Самаре по суммам предлагаемых зарплат таксисты не стали лидерами

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала данные о доходах представителей популярных рабочих профессий и выделила топ специальностей с наибольшим доходом. Для этого был проведен анализ 782 тысяч вакансий по всей стране и, в частности, по городам Самарской области, опубликованных работодателями на hh.ru в течение 2023 года.

По итогам анализа выяснилось, что самый высокий доход среди рабочих специальностей в России — у водителей такси. В среднем они получают до 105 тысяч рублей в месяц. При этом, наибольший заработок им предлагают в городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек — 105 тысяч рублей, чуть меньше в городах с населением более 1 миллиона человек (~ 95 тысяч) и городах с населением 50–500 тысяч человек их заработки составляют около 82 тысяч рублей.

В Самаре по суммам предлагаемых зарплат таксисты не стали лидерами, им готовы платить здесь порядка 65 тысяч рублей.

В целом по стране на втором месте оказались курьеры, их ежемесячный доход составляет примерно 91-94 тысяч рублей. В Самаре, например, они зарабатывают порядка 96 тысяч, в Тольятти и Новокуйбышевске — до 100 тысяч, в Сызрани курьеры могут получать около 94 тысяч рублей.

На третьем месте по РФ — торговые представители, доход которых достигает от 65 до 74 тысяч в месяц. В Самаре им готовы платить 68 тысяч, в Тольятти — 60 тысяч рублей, в Новокуйбышевске — порядка 55 тысяч и в Сызрани — 52 тысячи рублей.

Ежемесячные доходы представителей других массовых рабочих специальностей в России отстают от лидеров довольно ощутимо:

  • у официантов они составляют 35-60 тысяч рублей (в Самаре — 42 тысячи, в Тольятти — 35 тысяч, в Сызрани и Новокуйбышевске — менее 30 тысяч);
  • у разнорабочих — 52-57 тысяч рублей. (В Самаре – 58 тысяч рублей, в Тольятти — 50 тысяч, в Новокуйбышевске — 62 тысячи рублей);
  • у работников склада — 46-56 тысяч (в Самаре – 49 тысяч рублей, в Тольятти — 41 тысяча);
  • у продавцов/кассиров - 34-43 тысячи рублей (в Самаре – 33 тысячи рублей, в Тольятти — около 30 тысяч, в Сызрани и Новокуйбышевске — порядка 27 тысяч рублей);
  • у охранников - 30-41 тысяча рублей (в Самаре и Новокуйбышевске — по 30 тысяч рублей, в Тольятти — 27 тысяч).

«Уровень дохода водителей такси и курьеров связан, в том числе, с высоким спросом на специалистов этого профиля – водители, в частности, вошли в тройку самых востребованных профессий по итогам последних двух лет. За последние несколько лет рынки онлайн-торговли и пассажирских перевозок сильно выросли, из-за чего в десятки раз увеличилась потребность в водителях и курьерах. С учетом рекордно низкой безработицы в России и, как следствие, дефицита исполнителей во многих отраслях, можно ожидать, что доходы представителей этих профессий будут расти и дальше», — комментирует Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.

Теги: Опрос

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