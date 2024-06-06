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Врио губернатора Самарской области подписал соглашение о строительстве причала и модернизации маслозавода

6 июня 2024 13:39
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Врио губернатора Самарской области подписал соглашение о строительстве причала и модернизации маслозавода
 

В четверг, 6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме Правительство Самарской области заключило соглашение о сотрудничестве с компанией "ЭФКО". Она модернизирует один из самых крупных маслоэкстракционных заводов (МЭЗ) в России - Тольяттинский комбинат пищевых продуктов, пишет Сова.

Благодаря этому производительность ТКПП вырастет в полтора раза, до 3 тысяч тонн масличных в сутки.

Также в ближайшее время завод сможет перерабатывать одновременно сразу две культуры, увеличатся мощности по хранению сырья и готовой продукции.

Выгодное географическое положение завода открывает перспективу поставок сырья по Волго-Донскому речному бассейну, а также для экспорта готовой продукции в страны Каспийского бассейна и Средиземноморья. Для развития этого направления "ЭФКО" построит речной причал на Волге.

Соглашение направлено на развитие пищевой перерабатывающей промышленности и всего агропромышленного комплекса Самарской области. К тому же проект создаст порядка 140 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 11 млрд рублей.

Подписи в документе поставили врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и директор по стратегическому развитию "ЭФКО" Владислав Романцев.

- Новый проект в Самарской области ориентирован не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Поэтому мы будем и наращивать объемы производства и развивать транспортную инфраструктуру. В течение двух лет планируем строительство речного терминала с возможностью отгрузки масла и шрота напрямую с завода по наиболее перспективным направлениям, включая Иран. Поставки на экспорт по Волге будут осуществляться по международному транспортному коридору "Север - Юг". Таким образом, проект способствует решению задач по увеличению объемов производства продукции АПК и наращиванию экспорта, в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года. При этом речь идет о продуктах переработки как подсолнечника, так и сои - на фоне ввода в оборот новых земель на орошение в Поволжье. Наша приоритетная задача - чтобы в ближайшие несколько лет Россия полностью закрыла внутреннюю потребность по сое и соевому шроту и перешла к активной работе в экспортной модели, - отметил Владислав Романцев.

Он уверен, что у всего Поволжья, у Самарской области в первую очередь, огромный потенциал по наращиванию объемов производства сои, особенно на мелиоративных землях.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что компания "ЭФКО" лидирует по многим направлениям в переработке сельскохозяйственных культур:

- Уверен, что дальнейшее развитие Тольяттинского комбината пищевых продуктов будет сильным и успешным. Это новые рабочие места, но это еще и кооперация. Это уверенность в том, что наш бюджет будет пополняться и далее, потому что предприятия компании "ЭФКО" успешны. Но самое главное, компания - это знак качества. Продукты, которые она выпускает, знают по всей России, - отметил Вячеслав Федорищев.

Он добавил, что с руководством компании уже намечены дальнейшие планы по развитию в рамках сотрудничества, которые будут последовательно реализовываться.

Напомним, в сентябре прошлого года состоялся запуск первой очереди ТКПП. Завод был построен за полтора года, дополнительно оснащен современными высокопроизводительными мощностями по комплексной очистке и фасовке масел. Комбинат рассчитан на переработку 600 тысяч тонн масличных в год. Открытие комбината обеспечило создание более 700 рабочих мест. 

Теги: В центре внимания

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