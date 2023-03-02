Впервые за три года объем внешнего госдолга России уменьшился

Я нашел ошибку
Главные новости:
77% людей старшего возраста хотят работать или подрабатывать
77% людей старшего возраста хотят работать или подрабатывать
В ДТП с КАМАЗом в Сызранском районе пострадал ребенок
В ДТП с КАМАЗом в Сызранском районе пострадал ребенок
Тольяттинца обокрали в общежитии
Тольяттинца обокрали в общежитии
Успейте стать участником крупнейшего события в области образовательной робототехники – Всероссийского фестиваля «Стриж»!
Успейте стать участником крупнейшего события в области образовательной робототехники – Всероссийского фестиваля «Стриж»!
Карта болельщика заработает на всех стадионах Российской Премьер-Лиги
Карта болельщика заработает на всех стадионах Российской Премьер-Лиги
В РФ разработан стенд для тестирования энергосистем спутников
270 человек в одной квартире зарегистрировала самарчанка
270 человек в одной квартире зарегистрировала самарчанка
Расписание «Ласточек» изменится в Самарской области 4, 5 и 8 марта
Расписание «Ласточек» изменится в Самарской области 4, 5 и 8 марта
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.25
0.36
EUR 80.1
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Впервые за три года объем внешнего госдолга России уменьшился

2 марта 2023 10:12
125
Впервые за три года объем внешнего государственного долга России уменьшился

В 2022 году объем внешнего государственного долга России впервые за три года уменьшился и составил 4,039 триллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости на основе данных, полученных от Счетной палаты.

В 2019 году госдолг составлял 3,395 триллиона рублей, в 2020 году – 4,189 триллиона рублей, по итогам 2021 года – 4,435 триллиона рублей, 2022 года – 4,039 триллиона рублей. По данным Счетной палаты, доля общего госдолга относительно ВВП в 2022 году упала на один процентный пункт – до 17,1 процента, а его объем составил 22,82 триллиона рублей.

В Счетной палате предоставили следующую информацию – по итогам года объем внутреннего госдолга составил 18,78 миллиарда рублей, объем внешнего госдолга – 4038,6, в том числе по государственным гарантиям – 1381,9 миллиарда рублей.

По отметкам аудиторов, данные цифры соответствуют "норме". С учетом резервов государственный долг находится на безопасном уровне, при этом его соотношение к ВВП – наименьшее среди всех стран-членов G20. По мнению экспертов Счетной палаты, уровень госдолга в пределах до 32 процентов относительно ВВП является безопасным.

Представители Счетной палаты напомнили: в ряде развитых стран уровень государственного долга превышает 100 процентов ВВП, при этом он не влияет серьезным образом на устойчивость экономик этих стран.

По прогнозам в 2023-2025 годах ожидается рост объема государственного долга России. Так, по итогам 2023 года его объем составит порядка 25,369 триллиона рублей, 2024 года – 27,679 триллиона рублей, 2025 года – 29,94 триллиона рублей. В ближайшие три года объем государственного долга России сохранится на безопасном уровне (менее 20 процентов ВВП).

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
самарским самозанятым доступна новая мера поддержки
2 марта 2023  10:47
Самарским самозанятым доступна новая мера поддержки
107
Членство в партии сызранского депутата Сергея Иванова будет приостановлено
2 марта 2023  10:31
Членство в партии сызранского депутата Сергея Иванова будет приостановлено
109
Обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе о модернизации объектов инфраструктуры, продолжении благоустройства набережной, ремонте дорог, реализации экологических и социальных программ, развитии туризма.
1 марта 2023  23:37
Дмитрий Азаров провел встречу с главой Сызрани Анатолием Лукиенко
510
Такие встречи глава региона проводит регулярно при посещении муниципалитетов, чтобы обсудить наиболее волнующие вопросы и помочь семьям в их решении.
1 марта 2023  22:53
Дмитрий Азаров встретился с родственниками военнослужащих из Сызрани
332
Сегодня глава региона Дмитрий Азаров находится с рабочим визитом в городском округе Сызрань.
1 марта 2023  15:33
Дмитрий Азаров встретился с руководством предприятий автомобильной промышленности в Сызрани
385
Весь список