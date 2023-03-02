Впервые за три года объем внешнего госдолга России уменьшился

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В 2022 году объем внешнего государственного долга России впервые за три года уменьшился и составил 4,039 триллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости на основе данных, полученных от Счетной палаты.

В 2019 году госдолг составлял 3,395 триллиона рублей, в 2020 году – 4,189 триллиона рублей, по итогам 2021 года – 4,435 триллиона рублей, 2022 года – 4,039 триллиона рублей. По данным Счетной палаты, доля общего госдолга относительно ВВП в 2022 году упала на один процентный пункт – до 17,1 процента, а его объем составил 22,82 триллиона рублей.

В Счетной палате предоставили следующую информацию – по итогам года объем внутреннего госдолга составил 18,78 миллиарда рублей, объем внешнего госдолга – 4038,6, в том числе по государственным гарантиям – 1381,9 миллиарда рублей.

По отметкам аудиторов, данные цифры соответствуют "норме". С учетом резервов государственный долг находится на безопасном уровне, при этом его соотношение к ВВП – наименьшее среди всех стран-членов G20. По мнению экспертов Счетной палаты, уровень госдолга в пределах до 32 процентов относительно ВВП является безопасным.

Представители Счетной палаты напомнили: в ряде развитых стран уровень государственного долга превышает 100 процентов ВВП, при этом он не влияет серьезным образом на устойчивость экономик этих стран.

По прогнозам в 2023-2025 годах ожидается рост объема государственного долга России. Так, по итогам 2023 года его объем составит порядка 25,369 триллиона рублей, 2024 года – 27,679 триллиона рублей, 2025 года – 29,94 триллиона рублей. В ближайшие три года объем государственного долга России сохранится на безопасном уровне (менее 20 процентов ВВП).