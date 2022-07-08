Впервые в истории современной России зафиксирована июньская дефляция

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В июне по сравнению с маем потребительские цены в России снизились на 0,35%, отчитался Росстат. До этого дефляция в июне не была зафиксирована ни разу в истории современной России, то есть с 1991 года.

Обычно сезонное снижение цен происходит в июле—сентябре, когда аграрии собирают урожай и предложение на продовольственном рынке растет. В годовом выражении (июнь к июню прошлого года) инфляция составила 15,9%. В мае годовой показатель равнялся 17,1%.



Основным драйвером снижения цен стало удешевление плодоовощной продукции — минус 9,6% за месяц. Продовольственные товары в целом подешевели на 1,2%, а непродовольственные — на 0,4%. Единственной подорожавшей категорией стали услуги — плюс 0,9%.



Лидерами по снижению стоимости в июне стали капуста белокочанная — минус 31,5%, помидоры — 28,3%, огурцы — 19,8%. Среди подешевевших за месяц товаров помимо овощей и фруктов макароны, мясо, мороженая рыба, масло, яйца. Из них больше всего опустились цены на сахар — минус 7,4%.



В то же время выросли в цене лимоны, маргарин, конфеты, шоколад, рис — на 1,9–3,2%. Среди подорожавшего в целом сегмента услуг наибольший рост продемонстрировали туристические и транспортные услуги. Так, путевки в дома отдыха и пансионаты выросли в цене на 10,8%, а поездки в Турцию — на 16,9%. Среди услуг пассажирского транспорта увеличились тарифы: на проезд в плацкарте и купе в поездах дальнего следования — от 9,5 до 20%, авиаперелет в салоне экономического класса самолета — на 6,5%, проезд в такси — на 1,8%.



Среди регионов больше всего средние цены упали в Дагестане — минус 2,1%, в то же время в 11 субъектах они выросли, в том числе в Москве — на 0,2%.



После резкого скачка инфляции в марте (рост на 7,6% за месяц) цены в России перестали расти с середины мая. Только на последней неделе июня и за один день июля индекс потребительских цен показал рост, что было связано с ежегодной индексацией тарифов ЖКХ с 1 июля.





Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС / РБК