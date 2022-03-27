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Володин заявил об индексации пенсий с 1 апреля

27 марта 2022 12:30
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Володин заявил об индексации пенсий с 1 апреля

С 1 апреля вступает в силу индексация социальных пенсий на 8,6%. Об этом в своем Telegram-канале в воскресенье, 27 марта, сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Отмечается, что индексация коснется 4 млн получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Володин уведомил, что это не единственная мера поддержки россиян: ранее индексация пенсий была проведена для военных пенсионеров и гражданских неработающих.

«Президент России подчеркнул, что в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии», - заявил спикер Госдумы.

Более того, Володин напомнил о вступлении в силу закона о признании участников спецоперации на Украине, в ДНР и ЛНР ветеранами боевых действий. По его словам, это позволит распространить на них не только льготы по оплате коммунальных платежей, но и транспортные, жилищные, земельные и налоговые меры соцподдержки, сообщает МК.

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