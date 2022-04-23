Власти России разрешили ввоз продукции ряда брендов, ушедших из страны, без их разрешения

150

Власти России разрешили ввоз продукции Apple, Samsung и других брендов, ушедших из страны, без их разрешения. Минпромторг составил список товаров, для которых откроют параллельный импорт, в него вошли около 200 наименований брендов, которые покинули Россию на фоне западных санкций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

По данным издания, ведомство предложило продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров более 200 брендов. К ним отнесена готовая потребительская продукция, автомобили и комплектующие, а также телефоны, компьютеры, ТВ-аппаратуру, транспорт, оборудование и механические устройства, текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, парфюмерия.

В частности, Минпромторг разрешил параллельный импорт телефонов, часов и наушников Apple, гаджетов и электроники Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а также принтеров, сканеров Huawei и Lenovo.

В категории автомобилей в Россию будут ввозить Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota, Nissan и другие, а также комплектующие к ним, автомобильные двигатели Cummins, Deutz, Kubota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Volvo и Scania и промышленное оборудование Caterpillar, Siemens. Вместе с тем в перечень не включены ювелирные изделия и мебель.