ВКонтакте проведет народное голосование за лучшие самарские бренды

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Популярная российская соцсеть стала официальным информпартнером регионального конкурса компаний "Достояние губернии - 2022".

В октябре 2022 года в соцсети ВКонтакте пройдет народное голосование за лучшие самарские бренды. С такой инициативой вышли представители самого ВК, после того как приняли решение стать информационным партнером ежегодного регионального конкурса компаний "Достояние губернии - 2022".

Специальная номинация конкурса получила название "Выбор пользователей ВКонтакте". Подробные условия и правила проведения голосования будут объявлены дополнительно. Но уже с уверенностью можно сказать, что победителей регионального конкурса компаний "Достояние губернии" в этом году будет больше, чем предполагалось.

Напомним, принять участие в конкурсе могут только те компании, которые трудятся на благо 63-го региона в течение не менее трех лет, способствуют социально-экономическому и культурному развитию губернии, а также являются настоящими патриотами Самарской земли.

Основные номинации конкурса в 2022 году:

"Промышленность"; "Предпринимательство. Малый и средний бизнес"; "Региональное предпринимательство"; "Наука и технологии будущего"; "Агропромышленный комплекс"; "Торговая марка в категории "Товары народного потребления"; "Туризм и индустрия гостеприимства"; "Креативная индустрия"; "Импортозамещение"; "Бренд региона".

Победителей определит независимый экспертный совет, состоящий из числа представителей администрации губернатора, комиссий региональной Общественной палаты и министерства экономического развития Самарской области, профильных ведомств и Торгово-промышленной палаты региона, Самарского областного вещательного агентства.

Итоги будут озвучены осенью 2022 года. Победители получат диплом и памятную статуэтку конкурса, которые дают право на использование статуса "Достояние губернии" в рекламно-информационных целях в течение 3 лет.