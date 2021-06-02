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Виктор Кудряшов рассказал об итогах встреч и переговоров первого дня работы на ПМЭФ.

2 июня 2021 22:52
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Важная новость - регион получит федеральную поддержку на строительство объектов, которые связаны с переработкой отходов.

Сегодня, 2 июня, делегация Самарской области начала работу на Петербургском экономическом форуме, который продлится до 5 июня.

Первый вице-губернатор — председатель Правительства нашего региона Виктор Кудряшов рассказал об итогах встреч и переговоров первого дня работы на ПМЭФ.

Он отметил, что Петербургский форум — всегда очень эффективное и результативное мероприятие.

«Здесь встречаются представители крупнейших российских и мировых компаний, федеральных структур. Каждый раз делегация Самарской области формирует очень напряженный график встреч, — акцентировал внимание первый вице-губернатор. — У нас есть конкретные планы, конкретные вопросы, которые мы обсуждаем с нашими партнерами. Подобные форумы, конечно, очень интересны, эффективны и, безусловно, мы приедем отсюда со значительными результатами».

Важная новость, которой поделился глава самарского Правительства, — регион получит федеральную поддержку на строительство объектов, которые связаны с переработкой отходов.

«Мы не так давно подали соответствующую заявку, и сегодня нам подтвердили, что вопрос будет решен положительно», — рассказал Виктор Кудряшов. Он добавил, что в рамках встречи с руководством Российского экологического оператора обсуждались вопросы реализации других важных для региона проектов: «Перед нами стоят серьезные задачи по строительству еще четырех крупных комплексов по переработке отходов. Сегодня мы обсудили механизмы реализации этих проектов при финансовой поддержке Российского экологического оператора. Я думаю, что сейчас они пойдут гораздо быстрее».

Первый день работы форума принес еще одну важную для региона новость — в Самарской области может появиться новое крупное производство лекарственных препаратов. Сегодня уже состоялись переговоры о реализации фармацевтического проекта с одной из крупнейших фармацевтических компаний страны.

Об итогах встречи рассказал глава самарского правительства:

«Объективные преимущества, которые у нас есть — налоговые льготы, бесплатное подключение к инженерным коммуникациям, квалифицированные кадры, конечно, заинтересовали крупнейшего игрока российского рынка. Мы договорились, что после форума к нам приедет делегация специалистов, которая на месте посмотрит конкретные локации для размещения крупного производства лекарственных препаратов».

Делегация Самарской области также провела встречу с одной из крупнейших компаний, которая по заданию Правительства РФ будет разрабатывать проект по глобальному интернету.

«В нашем регионе есть компетенции по строительству средств выведения спутников на космическую орбиту, есть компетенции по разработке спутников, наноспутников, поэтому участие Самарской области в реализации этого знакового проекта вполне обоснованно», — рассказал первый вице-губернатор. Он добавил, что это уже не первая встреча: ранее переговоры проходили в Самарской области. Сегодня состоялось обсуждение продвижения проекта, который, по словам Виктора Кудряшова, «даст мощный эффект развития вузовской науки и практический результат для всей страны в виде глобального интернета, который будет доступен в самых труднодоступных местах — и в тайге, и в пустыне».

Кроме того, на ПМЭФ-2021 делегация Самарской области проведет ряд встреч с представителями сотовых компаний. Виктор Кудряшов отметил, что сотовые компании сегодня — это не просто операторы связи: «Это инновационные компании, которые занимаются разработками различных продуктов в сфере интернета вещей, в отрасли транспорта, ЖКХ и имеют уже проверенные, разработанные решения для государственного сектора, которые, в частности, позволяют повысить производительность труда государственных служащих и качество оказания государственных услуг». В качестве примера он привел пилотный совместный проект Самарской области с компанией МТС, в рамках которого была выполнена аналитика туристического потока. Это позволило сформировать портрет туриста Самарской области: понять социальный статус, регионы, откуда они приезжают и так далее. Эти данные позволяют властям ориентировать бизнес на категории отелей, которые будут востребованы в регионе, формировать железнодорожные и автобусные туры для туристов на территории нашей области.

Впереди ещё два дня плотной работы, множество встреч и подписание ряда соглашений с крупными компаниями, а также подведение итогов экономических успехов регионов в минувшем году. В частности, ожидается презентация регионального инвестиционного рейтинга. Место региона в рейтинге — важнейший ориентир для бизнеса при выборе площадки для реализации инвестиционных проектов.

Напомним, за три последних года Самарская область улучшила свои позиции в рейтинге более чем на 40 пунктов. Это результат планомерных усилий Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства региона.

 

Теги: Акценты В центре внимания итоги встреч ПМЭФ

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