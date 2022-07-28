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Виктор Кудряшов провел заседание штаба по социальной газификации

28 июля 2022 12:44
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Виктор Кудряшов провел заседание штаба по социальной газификации

Ход исполнения государственной программы социальной газификации, реализуемой по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, обсудили 27 июля 2022 года на совещании в Правительстве Самарской области, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Виктор Кудряшов. В совещании приняли участие профильные министерства Самарской области, руководители газораспределительных организаций – ООО «СВГК» и ООО «Газпром газораспределение Самара». В режиме видеоконференцсвязи к работе совещания подключились главы муниципальных образований, на территориях которых запланировано строительство линейных объектов, а также руководство ООО «Сызраньгаз». 

Результатом реализации программы социальной газификации (догазификации) станет подведение газа до границ земельных участков домовладений в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан.  

По информации регионального Минэнерго, в Самарской области путем инвентаризации выявлено 36 821 негазифицированных домовладений, расположенных в газифицированных населенных пунктах, из них в отношении 18 241 домовладений на сегодняшний день газораспределительными организациями уже создана техническая возможность их газификации, для оставшихся 18 580 домовладений такая возможность будет создана в течении двух ближайших лет, причем для 5650 домовладений – уже до конца текущего года.

 С каждым днем увеличивается число граждан, желающих принять участие в программе – еженедельно ГРО получают порядка 200 заявок, а их общее количество сейчас составляет 12 390, 7 726 из них одобрены, заключено 4 303 договора. Подключено к сетям газоснабжения более 1100 домовладений.

Председатель областного Правительства акцентировал внимание на том, что количество заявок растет, увеличивается и объем работы для регионального оператора.

«Достаточно ли у регионального оператора сил и средств, чтобы выполнить возрастающий объем работы? Есть ли необходимость привлечь сторонние подрядные организации?» - обратился к участникам штаба с вопросом Виктор Кудряшов. 

На заседании прозвучали предложения по привлечению к работе бригад ООО «Газпром газораспределение Самара», а также подрядных организаций, которые в настоящее время возводят линейные объекты в рамках нацпроекта «Чистая вода». Эти кампании располагают необходимой техникой и обладают компетенциями, позволяющими строить газопроводные сети. Члены штаба проанализируют предложения и представят доклад председателю Правительства.

«Работы по проектированию и строительству объектов в настоящее время идут по графику, и по мере подготовки проектов темп физического производства работ будет увеличиваться. Уже сегодня на территории большинства муниципальных образований работают подрядные бригады, которые подводят газопроводы к границам земельных участков потенциальных потребителей газа. Таких у нас 36 тысяч, в течение этого и следующего года все они получат возможность технологического присоединения к газораспределительным сетям», - прокомментировал итоги обсуждения Виктор Кудряшов.

На заседании штаба было также принято решение расширить список льготных категорий граждан, которым будет предоставляться компенсирующая социальная выплата в размере 145 тысяч рублей на приобретение газового оборудования и строительство внутридомовых газовых сетей.

Напомним, в декабре минувшего Правительство Самарской области приняло решение о такой мере поддержки для отдельных категорий льготников, участвующих в программе догазификации.    

Заместитель министра социально-демографической и семейной политики региона Галина Андриянова сообщила, что с начала года выплату на приобретение газового оборудования получили 45 человек. Мера поддержки распространяется на инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов погибших инвалидов и участников войны, несовершеннолетних узников фашизма,  граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или  «Житель осажденного Севастополя», ветеранов Великой Отечественной войны – тружеников тыла, на семьи, имеющие детей-инвалидов, многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, инвалидов I и II групп, одиноко проживающих граждан, являющихся получателями пенсии, которая установлена в соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», при условии, что размер их пенсии не превышает величины прожиточного минимума в Самарской области, установленной Правительством региона для пенсионеров на дату обращения за назначением социальной выплаты.

В ближайшее время этот список пополнится новыми категориями льготников. «Правительством региона принято решение о том, что мы увеличим круг людей, которые входят в эти льготные категории, добавив туда ветеранов боевых действий, а также инвалидов третьей группы. В ближайшее время это решение будет реализовано, мы предусмотрим дополнительные средства в бюджете, поможем этим людям приобрести оборудование и получить долгожданное газовое отопление», - заключил председатель областного Правительства.

 

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