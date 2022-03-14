Виктор Кудряшов провел встречу с производителями строительных материалов

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11 марта 2022 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с представителями производителей строительных материалов Самарской области. В совещании также приняли участие заместитель председателя регионального Правительства Наталья Катина, руководители профильных министерств.

В целях недопущения необоснованного роста цен на строительные материалы, по поручению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина министерство строительства Самарской области в еженедельном режиме осуществляет мониторинг цен.

Безусловно, цены на строительные материалы формируются, исходя, в том числе, и из мировых тенденций. Удорожанию строительных материалов способствует также их дефицит. Влияние на увеличение себестоимости продукции для строительства оказывают и тарифы на энергоносители.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов: «В связи с ситуацией в стране федеральное правительство, руководство Самарской области сейчас фактически в штабном режиме решают большое количество задач, которые связаны с обеспечением устойчивости функционирования экономики. На федеральном и региональном уровнях приняты много решений по поддержке экономики. В целом ситуация на промышленных предприятиях, на потребительском рынке остается стабильной. У предприятий есть достаточный запас прочности, многие из них буквально за неделю обновили связи с зарубежными контрагентами из дружественных стран. Очень активно идут процессы импортозамещения. И в целом уже сегодня можно сказать, что экономика будет развиваться стабильно. Это результат нашего тесного взаимодействия с руководством предприятий из разных сфер деятельности и тех мер поддержки, которые появляются каждый день. В то же время сегодня мы фиксируем один из очень серьезных факторов риска, который может повлиять на темпы развития экономики и ее устойчивость. Это рост стоимости стройматериалов. Цель сегодняшнего совещания – получить от вас обратную связь, понять, какую помощь мы можем оказать».

Руководители организаций, производящих строительные материалы, на совещании в Правительстве региона назвали разные причины изменения цен, в том числе наличие импортной составляющей в себестоимости стройматериалов, нестабильный курс валют, рост тарифов на энергоносители, возврат инвестиций, привлеченных при приобретении импортного оборудования, обслуживания кредитов и т.д. В то же время, на совещании прозвучало, что резкий скачок цен в ряде случаях может быть вызван причинами, которые нельзя назвать объективными – следование рынку, спекуляции.

«Антимонопольная служба разбирается в возможных сговорах между различными производителями, и это внимание, безусловно, будет усилено. Спекулятивные факторы будут очень жестко пресекаться, это касается не только нашего региона, но и страны в целом. Сейчас крайне важно сдержать необоснованное повышение цен», - отметил председатель областного Правительства.

Представители производителей строительных материалов рассказали о проблемах, с которыми они сегодня столкнулись. Среди них необходимость поиска аналогов импортного сырья и оборудования, изменение условий взаиморасчетов между организациями. Предприятия, чья работа связана с сезонностью, в несезон привлекают кредитные средства, сегодня это сделать сложнее. «Мы поднимем вопрос по субсидированию процентных ставок. Кроме того, на федеральном уровне принято решение, позволяющее защитить системообразующие предприятия федерального уровня от колебаний процентных ставок», - сказал Виктор Кудряшов. Он также сообщил, что в настоящее время пересматриваются критерии отбора в перечень системообразующих предприятий, имеющих доступ к льготным кредитным ресурсам, в сторону расширения.

«Надо отметить, что строительная отрасль - один из ведущих драйверов экономики страны и основной потребитель строительных материалов. При снижении темпов потребления – будет наблюдаться и стагнация в реализации основных строительных материалов у самих производителей и остальных трейдеров», - подчеркнул министр строительства региона Николай Плаксин. Он рекомендовал всем производителям стройматериалов сообщать о росте цен на строительное сырье, эти вопросы взяла на контроль антимонопольная служба.

Правительством РФ подготовлен антикризисный план поддержки строительной отрасли. В первую очередь это касается подрядчиков, участвующих в национальных проектах. Кроме того, продолжается разработка мероприятий по поддержке отечественного производителя. На сегодняшний день важнейшей задачей является принятие грамотных рыночных решений, направленных на стабилизацию цен в строительстве, которые позволят не допустить спада объемов строительства, достигнуть целей национальных проектов и государственных программ. Необходимо найти баланс, сформировать максимально комфортные решения для развития рынка и отрасли, войти в открытый диалог со всеми заинтересованными участниками - производителями стройматериалов, застройщиками, профильными ведомствами и отраслевыми объединениями.