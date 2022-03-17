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16 марта 2022 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочее совещание с министерством строительства Самарской области. Были рассмотрены вопросы переселения граждан из аварийного жилого фонда и обеспечения жильем детей-сирот.

Проблеме переселения граждан из аварийного жилья исключительное значение придает Президент России Владимир Путин, Правительство Российской Федерации. В Самарской области вопрос на особом контроле у Губернатора Дмитрия Азарова. Напомним, что до конца прошлого года из аварийного жилья планировалось переселить 4770 жителей губернии. Фактически новое жилье вместо аварийного получили 5520 человек. Таким образом, установленные на 2021 год показатели были перевыполнены.

В текущем году в Самарской области планируется переселить из аварийного жилья около 3,5 тысяч человек. Необходимо отметить, что сегодня программа переселения граждан из аварийного жилого фонда реализуется в условиях значительного удорожания стройматериалов, роста стоимости квадратного метра, повышенного покупательского спроса на жилье. Ситуация осложняется отсутствием жилого фонда, соответствующего требуемым нормативам. Ведется постоянный поиск оптимальных решений, при этом ключевым остается вопрос стоимости квадратного метра жилья.

На совещании с минстроем председатель областного Правительства поручил профильному министерству организовать встречи с представителями крупнейших строительных компаний региона: «Нам необходимо выстроить диалог с застройщиками, выслушать их предложения и найти компромиссные решения». Первый вице-губернатор не исключил, что в текущей ситуации придется обратиться на федеральный уровень за дополнительной поддержкой.

Также участники совещания рассмотрели вопрос обеспечения жильем детей-сирот. Напомним, что в мае прошлого года вступило в силу постановление Правительства РФ №672, согласно которому ответственным за работу по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями на уровне Российской Федерации было назначено Министерство строительства и ЖКХ РФ. Мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот исключили из государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан», включив их в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». В феврале 2022 года на заседании Правительства Самарской области было принято решение о передаче полномочий по предоставлению детям-сиротам жилых помещений от министерства социально-демографической и семейной политики министерству строительства Самарской области. При этом региональный соцдем продолжит вести учет очередности предоставления жилья детям-сиротам. Существенные плюсы нового порядка в том, что министерство строительства постоянно взаимодействует с застройщиками.

«Это позволит нам не только приобретать жилье для данной категории граждан на вторичном рынке, но и более четко организовывать процесс строительства жилья, - считает председатель областного Правительства. – Особенно это важно для территорий, где наблюдается дефицит жилого фонда на вторичном рынке, нет интереса застройщиков к массовой застройке».

По поручению губернатора Самарской области в областном бюджете будут предусмотрены корректировки по выделению дополнительных средств на обеспечение жильем детей-сирот. В бюджете на эти цели было заложено свыше миллиарда рублей, по инициативе губернатора дополнительно будет направлено еще 400 млн. руб.