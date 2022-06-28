Виктор Кудряшов: наша задача – работать на перспективу

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В понедельник, 27 июня 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Центральными темами совещания стали ход реализации национальных проектов, строительство социальных объектов, запланированных к вводу в текущем году.

О текущей оперативной обстановке на территории региона доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. В период с 20 по 27 июня в регионе зафиксирована одна чрезвычайная ситуация: в Хворостянском районе из-за сильного ветра повреждены кровли трех зданий, общая площадь разрушений составила более 1000 квадратных метров. Как отметил глава регионального кабмина, в таких случаях муниципалитет вправе обратиться за компенсацией на восстановление зданий из резервного фонда Правительства Самарской области. Похожая обстановка сложилась в Пестравском районе, где повреждены крыши восьми строений. Председатель Правительства поручил проанализировать положение дел и подготовить предложение о поддержке пострадавших из средств резервного фонда.

Гидрологическая обстановка в области развивается в соответствии с прогнозом, сообщил Олег Бойко. Текущий уровень воды в Волге в районе Самары составляет 29,04 см по Балтийской системе высот. Глава регионального МЧС сообщил также, что к настоящему времени в 17 муниципальных образованиях области открыто 45 пляжей.

В рамках повестки участники оперативного совещания обсудили кассовое исполнение бюджета в разрезе национальных проектов. Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш рассказала, что в Самарской области на реализацию национального проекта «Культура» в 2022 году предусмотрено 871,3 млн рублей, из них средства федерального бюджета составляют 356,35 млн рублей, средства областного бюджета – 483,81 млн рублей, средства муниципальных бюджетов - 31,14 млн рублей. Кассовое исполнение на конец июня составило 44,7%.

В настоящее время в рамках национального проекта ведутся работы, связанные с капитальным ремонтом 10 сельских домов культуры, 2 муниципальных детских школ искусств (в Сергиевске и Ставропольском районе), продолжается реконструкция здания третьего пускового комплекса Самарского театра юного зрителя «СамАрт». Еще 12 детских школ искусств Самарской области (10 в Самаре, одна школа в Тольятти и одна в селе Кинель-Черкассы) будут оснащены музыкальными инструментами, специализированным оборудованием и учебными материалами.

В 2022 году в Самарской области планируется создать еще

шесть модельных библиотек. К концу текущего года их общее количество достигнет 26. Впервые в рамках нацпроекта будет проведено техническое оснащение трех муниципальных музеев: Детской картинной галереи в Самаре, Тольяттинского художественного музея и Историко-краеведческого музея в селе Августовка Большечерниговского района.

«Риски недостижения целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Культура» и входящих в него федеральных проектов в Самарской области в настоящее время отсутствуют», - подчеркнула Татьяна Мрдуляш.

Большой объем работ в рамках нацпроектов предстоит выполнить министерству спорта. На строительство и реконструкцию спортивных объектов ведомству предусмотрено 1,7 млрд рублей из бюджетов всех уровней.

Планируется строительство пяти универсальных спортивных площадок (Самара, Тольятти, Октябрьск, Чапаевск, Большечерниговский район), создание трех малых спортивных площадок для центров тестирования ГТО (в Борском, Безенчукском, Клявлинском районах). Еще одну площадку министерство намерено создать дополнительно, на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. В планах текущего года также обновить оборудование и инвентарь в двух спортивных школах - №5 и №6.

Идут работы на двух крупных спортивных объектах: крытом футбольном манеже в Самаре и лыжероллерной трассе для учебно-спортивного центра «Чайка» в Волжском районе.

По футбольному манежу завершены работы по фундаменту и железобетонному каркасу здания, укладке плит перекрытия первого и второго этажей, ведутся работы по кирпичной кладке административно-бытового комплекса, перегородкам, устройству лестничных маршей. Работы по наружным инженерным сетям теплоснабжения, водопроводу, ливневой и бытовой канализации выполнены на 97%.

По лыжероллерной трассе идет бетонная подготовка, армирование, бетонирование, гидроизоляция подпорных стенок, формирование откоса и песчаного основания под трассу, ведется отсыпка щебеночного основания. Сформирован запас инертных материалов для устройства промежуточных слоев дорожной одежды.

В связи с удорожанием строительных материалов по двум объектам возникла необходимость в корректировке сметы и привлечении дополнительных средств. Скорректированные расчеты направлены в государственную экспертизу, по ее итогам заявки на дополнительное финансирование будут поданы в федеральный центр.

В рамках национального проекта «Демография» в регионе планируется также создание «умных» спортивных площадок: двух плоскостных в Алексеевском и Большеглушицком районах и одной площадки в виде модульного сооружения в Самаре.

Виктор Кудряшов призвал министров активнее работать с федеральными ведомствами по привлечению дополнительных средств на строительство социально значимых объектов текущего года, держать на постоянном контроле исполнение графика работ.

В то же время, Председатель областного Правительства поставил задачу не забывать о дне завтрашнем. Именно в эти месяцы идеи активная работа над федеральным бюджетом, самое время подавать заявки на перспективу, есть хорошая возможность реализовать социально значимые проекты, по многим из которых уже есть проектно-сметная документация. «Коллеги, думайте о перспективе!», - призвал министров Виктор Кудряшов.

Речь идет о новых школах, проектах по берегоукреплению в акватории Куйбышевского и Саратовского водохранилищ, новых физкультурно-оздоровительных комплексах, бассейнах, музейно-выставочном комплексе «Самара космическая», театрах «Колесо» в Тольятти и «Грань» в Новокуйбышевске, театре драмы в Самаре, хореографическом училище, объектах здравоохранения, санатории «Сергиевские минеральные воды», инженерной инфраструктуре 3-й очереди Особой экономической зоны. Глава регионального кабмина поручил в кратчайшие сроки подготовить и направить в федеральный центр заявки по этим проектам.

«Благодаря национальным проектам, которые реализуются по поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина, развивается социальная сфера, решается комплекс вопросов в здравоохранении, образовании, экологии и многих других сферах. В федеральном бюджете основные мероприятия нацпроектов четко прописаны до 2024 года. В то же время Президент объявил о том, что национальные проекты будут пролонгированы, и горизонт планирования – это уже 2030 год. Нам крайне необходимо работать на перспективу, чтобы уже сегодня начать думать об объектах, которые будут реализовываться через пять-шесть лет. Это очень напряженная работа с федеральными органами исполнительной власти, доказательство актуальности объектов, работа по подготовке проектно-сметной документации. Все это мы сейчас делаем», - сообщил Виктор Кудряшов.