Виктор Кудряшов: «Качество продукции, которая поступает в учреждения социальной сферы, соответствует всем нормативам»

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Сегодня, 8 апреля 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области.

Вопросы, поднятые на совещании, напрямую касались сохранения здоровья жителей губернии. Участники заседания обсудили меры, направленные на недопущение поступления некачественной и фальсифицированной пищевой продукции на потребительский рынок, в том числе молочной продукции, и поставке такой продукции в государственные и муниципальные учреждения региона.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Светлана Архипова рассказала, что в рамках мониторинга безопасности пищевой продукции в 2021 году было исследовано порядка 21 тысячи проб продовольственного сырья и пищевых продуктов как импортного, так и отечественного производства. Из них только 1,9% не отвечали требованиям нормативно-правовых документов, что ниже показателей предыдущих лет (2020 г. – 3,1%, 2019 г. – 2,9%, 2018 г. – 2,9%).

Приоритетным был лабораторный контроль пищевой продукции высокого риска. Так, на содержание нитратов исследовано 626 проб плодоовощной продукции, нитраты были выявлены в одной пробе. На соответствие гигиеническим нормативам по содержанию контаминантов химической природы исследовано 2477 проб. Доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, составила 0,04%, что значительно ниже аналогичного показателя за предыдущие 3 года. На наличие патогенных микроорганизмов исследовано 11164 пробы. Доля выявленной пищевой продукции, обсемененной патогенными микроорганизмами, составила 0,5% (2020 г. – 0,74%). Патогенные микроорганизмы выявлены в 56 пробах пищевой продукции или 0,4% (в 2020 году – в 82 пробах). Продукция, исследованная на антибиотики, паразитологические показатели, наличие компонентов генно-инженерно-модифицированных организмов, радиологические показатели соответствовала установленным требованиям.

В 2021 году продолжена работа по недопущению оборота фальсифицированной молочной продукции на потребительском рынке Самарской области. Согласно результатам лабораторных испытаний наметилась тенденция к улучшению ее качества. Удельный вес проб молочной продукции, не отвечающей нормам по показателям идентификации и фальсификации, составил 1,8% (20 проб из 1081 отобранной), что ниже аналогичных показателей предыдущих лет (2020 г. – 2,86%, 2019 г. – 5,3%). При этом в 12 случаях молочная продукция была произведена и ввезена из других регионов Российской Федерации.



В 2021 году проведено 404 проверки в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и оборот пищевой продукции. В ходе проверок установлено 445 фактов оборота пищевой продукции на потребительском рынке с нарушением обязательных требований: реализация пищевой продукции с истекшим сроком годности и не отвечающей требованиям технических регламентов Таможенного союза по показателям безопасности и качества, без товаросопроводительной документации и маркировки, предусмотренной законодательством.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий в 2021 году снято с реализации 132 партии пищевой продукции общим весом 4959,68 кг, не отвечающей обязательным требованиям. За нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия при обороте пищевой продукции и продовольственного сырья составлено 445 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 356 постановлений о назначении административных наказаний.



С целью улучшения качества поставляемой пищевой продукции в социальные, образовательные и лечебные учреждения Самарской области продолжается реализация проекта по поставке продовольственных товаров в учреждения региона через региональный распределительный центр, обеспечивающий централизованную приемку и контроль качества поступающей продукции. Специалисты отмечают значительное улучшение качества продуктов, поступивших на специализированный склад в прошлом году. Если в 2020 году от директора распределительного центра в Управление Роспотребнадзора поступило 17 обращений о фактах поставок ненормативной продукции, то в прошлом году это число сократилось до 6.



«Хочу отметить достаточно эффективную работу нашей системы по централизации поставок продуктов питания в социальные учреждения. Значительно сократилось количество обращений в Управление Роспотребнадзора о фактах поставок на специализированный склад продукции, не соответствующей обязательным требованиям. Если в начале работы проекта многие поставщики думали, что можно какие-то требования обойти, то сейчас таких иллюзий они не питают. Специализированный склад ставит очень прочный барьер для фальсифицированной продукции, - подчеркнул Виктор Кудряшов. – Напомню, что проект начал работу несколько лет назад, когда мы увидели, что в наши социальные учреждения может поступать молочная продукция не просто фальсифицированная, а опасная для здоровья и жизни. На сегодняшний день качество продукции, которая поступает в учреждения соцсферы, соответствует всем нормативам. Помимо того, укрупнение объема поставок положительно влияет на цену продукции. Эту практику мы будем расширять, увеличивая охват проектом учреждений региона».



Светлана Архипова рассказала об изменениях в работе ведомства, связанных с Постановлением Правительства РФ №336, направленного на снижение административного давления на субъекты экономической деятельности. В 2022 году плановые проверки будут осуществляться в отношении юридических лиц, осуществляющих организацию питания в детских учреждениях, других объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска, а также по факту причинения вреда здоровью.

«В то же время мы имеем право заменить проверку предприятия на профилактический визит, от которого юридическое лицо не может отказаться», - отметила она. Виктор Кудряшов задал вопрос: «Если при проверке комбината школьного питания будет обнаружено, что он приобрел продукцию, не отвечающую требованиям безопасности, будет ли это являться основанием для проверки производителя этой продукции?». Руководитель надзорного ведомства ответила, что в этом случае к поставщику будут применяться меры административного воздействия.

Председатель областного Правительства поручил министерству сельского хозяйства и продовольствия региона во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечивать информирование населения о производителях, продукция которых не соответствует требованиям качества:

«Если нарушения будут выявляться систематически, потребитель об этом должен знать. Ответственные компании боятся негативной информации о своей продукции, что в условиях рынка вполне объяснимо».



Также участники совещания рассмотрели вопрос о мерах, предпринимаемых в Самарской области для противодействия незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду. Управлением Роспотребнадзора за 2021 год проверено 114 объектов, осуществляющих оборот упакованной питьевой воды, включая природную минеральную. Нарушений требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей при обороте указанной продукции не установлено. Исследована 171 проба минеральной воды по санитарно-химическим, физико-химическим и микробиологическим показателям безопасности, из них 3 пробы импортной продукции. Все пробы минеральной воды по исследованным показателям отвечали установленным требованиям.