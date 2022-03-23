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Весна пришла: агропромышленной сфере в Самаре требуются работники

23 марта 2022 12:28
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Весна пришла: агропромышленной сфере в Самаре требуются работники

После небольшого затишья на рынке труда возобновляется активность. Во второй половине марта на платформе Авито Работа количество активных соискателей в России выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В сельском хозяйстве наступает горячий период. Аграрии всех регионов проводят большую подготовительную работу, чтобы посевная кампания прошла успешно. Мы видим положительную динамику по активности работодателей: на платформе

количество аграрных вакансий выросло на треть. Соискатели не отстают, интерес к таким предложениям увеличился на четверть по сравнению с прошлым годом, — отмечает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.Для комфортного поиска работы и сотрудников у Авито есть все необходимые инструменты. Чтобы помочь соискателям сделать правильный выбор, платформа проверяет работодателей и помечает верифицированные компании значком “Компания проверена”. На сегодняшний день более 48% вакансий имеют отметку о прохождении проверки».

Работники нужны по всей стране

По всей России начинается весенняя кампания — важнейший этап сельскохозяйственных работ. Аграрные предприятия ведут активную работу по привлечению сотрудников для посевных работ. В январе-марте 2022 года количество вакансий в группе профессий «Производство, сырье, сельское хозяйство» по всей  стране увеличилось на 27%.

С точки зрения конкретных профессий, организации из агропромышленного комплекса нуждаются в водителях различных рабочих машин. Например, по данным платформы, количество вакансий машиниста выросло вдвое (+93%), тракториста — в 1,7 раза (+75%). Высокая потребность также в инженерах (+46%) и агрономах (+42%).

Медианная зарплата для отрасли по всей стране составляет 40 000 рублей. А в Самаре — 37500 рублей, её размер увеличился на 17% по сравнению с прошлым годом. На большие суммы по России могут претендовать машинисты (50 000 рублей), трактористы (47 500 рублей) и агрономы (40 000 рублей).

Соискатели также стали чаще интересоваться вакансиями в аграрно-промышленном секторе. Так, годовая динамика в Самаре составляет 18%. А наибольшая активность по стране распределилась между вакансиями садовника, тракториста и машиниста: по данным платформы Авито, годовой рост интереса составляет 59%, 39% и 29%, соответственно.

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