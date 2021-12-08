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Венчурный фонд Самарской области вошел в тройку лучших фондов, инвестирующих в регионы

8 декабря 2021 18:36
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Фонд инвестирует до 20 млн рублей в стартапы ранних стадий. 

В номинации «Лучший венчурный инвестор в регионы» Национальной премии «Венчурный инвестор» в тройку лучших вошел Венчурный фонд Самарской области. Об этом стало известно на форуме Nobel Vision. Open Innovations 2.0 (Москва).

В этом году оргкомитет Премии изучил около ста сделок, осуществленных в 2020 году с участием более двухсот инвесторов – как венчурных фондов, действующих на рынке, так и крупных корпоративных игроков. До финала отбора – очного заседания профессионального жюри Премии – дошло 15 профессиональных инвесторов, из которых члены жюри и выбрали победителей в шести номинациях.

«Высокая оценка работы Венчурного фонда Самарской области – результат совместной работы областного правительства во главе с Губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым и команды фонда, точно и грамотно анализирующей все поступающие заявки и делающей ставки на действительно перспективные и жизнеспособные стартапы, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Основная стратегия деятельности Венчурного фонда – работа с проектами в области цифровизации, автоматизации, создания удобных онлайн-сервисов. И, безусловно, популярность таких проектов будет только усиливаться, а значит нужно продолжать работать в выбранном направлении». 

Венчурный фонд Самарской области создан по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в конце 2017 года. Фонд инвестирует до 20 млн рублей в стартапы ранних стадий. 

Согласно рейтингу, составленному Российской венчурной компанией, фонд вошел в десятку самых активных посевных фондов России, и стал самым активным региональным фондом страны в 2018 и 2019 годах. Сейчас в портфеле фонда 9 стартапов.

«Войти в тройку лидеров – это очень почетно, с другой стороны, это говорит о том, что нам есть куда расти, - отмечает исполнительный директор Фонда содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области, партнер Венчурного фонда Самарской области Елена Пожарнова. - Основная задача фонда - инвестировать в перспективные проекты, помогая талантливым и смелым технологическим предпринимателям и, конечно, получить прибыль за счет роста портфельных стартапов. В нашем портфеле есть очень сильные проекты, которые уже начали свой путь на международный рынок и мы рассчитываем, что в том числе с нашей поддержкой они станут глобальными компаниями».  

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