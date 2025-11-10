В январе-октябре производство водки в России упало на 5,6%

158

Объем выпускаемой в РФ водки снизился в январе-октября 2025 года на 5,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года до отметки в 60,76 миллиона декалитров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

За десять месяцев текущего года в РФ производство алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в целом сократилось на 7,8%, до 139,48 миллиона декалитров, в том числе коньяка – на 16,5%, до 6,63 миллиона декалитров.

По итогам первых девяти месяцев года в России было зафиксировано снижение как производства, так и розничных продаж водки. Выпуск сократился на 6%, а объем официальных продаж упал на 4,5%, составив 54,46 миллиона декалитров.

Наиболее значительное снижение произошло в сегменте слабоалкогольных напитков и готовых коктейлей: их производство сократилось на 87,8%, достигнув отметки всего в 1,13 млн декалитров.