В Усть-Кинельском Самарской области пройдет сельскохозяйственная выставка-ярмарка

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В Самарской области 23- 24 сентября на площадке Поволжской машиноиспытательной станции пройдет сельскохозяйственная выставка-ярмарка.

Она проходит в регионе в 24-й раз и за это время стала уже традиционной. Ежегодно в ней принимают участие более 500 предприятий и организаций. Среди них фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы, научно-исследовательские и образовательные учреждения, производители сельскохозяйственной техники, удобрений, комбикормов, средств защиты растений, инвестиционные, крупные сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия и агропромышленные холдинги.

На фермерской ярмарке можно приобрести лучшие продукты напрямую от производителей. Также здесь пройдут различные кулинарные мастер-классы: по печению блинов, приготовлению чайных смесей и так далее. Кроме того, на специализированном пройдет конкурсный показ, другими словами – выводка сельскохозяйственных животных, пишет ГТРК Самара.

Выставка будет работать 23 и 24 сентября с 9.00 до 17.00 часов. Причем, доехать до площадки можно на бесплатном автобусе от остановки площадь Кирова или на маршрутном автобусе № 126 до остановки «Дорожник» (п.Усть-Кинельский, ул.Шоссейная, 82).

Также в областной столице уже в эти выходные откроются сельскохозяйственные ярмарки в формате «торговля с автомашин». Об этом сообщили в мэрии Самары, публикуем адреса.