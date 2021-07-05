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В уборочную кампанию вступили аграрии 8 районов области

5 июля 2021 17:15
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В полях работают 144 комбайна. Сельхозпредприятиями Самарской области убрано более 16,4 тыс. га озимых.

По данным на 5 июля 2021 года, в уборочную кампанию вступили аграрии 8 районов области. В полях работают 144 комбайна. Сельхозпредприятиями Самарской области убрано более 16,4 тыс. га озимых. Всего намолочено 33,08 тыс. тонн зерновых, средняя урожайность составляет 20,2 ц/га. 

По урожайности лидируют предприятия Пестравского района. Здесь она в среднем составляет 24 ц/га. «Наибольшую урожайность сегодня в районе показывает ООО «Союз» – 27-29 центнеров с гектара, - рассказал глава Пестравского района Сергей Ермолов. – Посевных площадей у хозяйства насчитывается 142 тыс. га. Все они находятся в обработке».

Обеспечение продовольственной безопасности, повышение конкурентоспособности и экспорта местной сельхозпродукции - часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Высокий урожай гарантирует не только обеспечение региона в продовольственном, семенном и фуражном зерне, но и вносит значительный вклад в выполнение целевого показателя федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Традиционно первыми в уборочную кампанию вступили сельхозпредприятия южных районов: Большеглушицкого, Большечерниговского, Безенчукского, Пестравского, Хворостянского районы. В выходные уборочные работы начали хозяйства Волжского, Красноармейского, Нефтегорского районов.

Параллельно хозяйства региона ведут подготовку паров под озимые под урожай будущего года. В первый раз пары обработаны на площади почти 550 тыс. га, в третий раз - 293 тыс. га.

Из 16 тыс. га неиспользуемой пашни, запланированных на ввод в сельскохозяйственный оборот в этом сезоне, на сегодняшний день начата обработка 10,8 тыс. га.

Вместе с тем, аграрии региона в целях уничтожения сорняков и улучшения почвенных условий проводят междурядную обработку. На полях с подсолнечником она выполнена дважды на площади 343 тыс. га, кукурузы – 37,6 тыс. га.  

Продолжается заготовка кормов для скота на предстоящую зиму. В сельхозорганизациях региона в настоящее время скошено более 40 тыс. га трав. Заготовлено 30,4 тыс. тонн сена и 73,9 тыс. тонн сенажа. Крестьянско-фермерскими хозяйствами скошено более 24 тыс. га и заготовлено почти 40 тыс. тонн сена и сенажа. 

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Теги: самарская область уборочная кампания

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