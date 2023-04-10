В Тольятти соберутся представители технопарков и ОЭЗ России

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21 апреля в технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» пройдет ежегодное собрание членов Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России – АКИТ.

«В этом году мы соберёмся в Тольятти, где будем не только обсуждать план развития Ассоциации, но и обменяемся опытом, поделимся результатами. Вместе подумаем, как повысить инвестиционную привлекательность каждого члена АКИТ РФ, – сказал Андрей Шпиленко, директор Ассоциации. – Ежегодное собрание – это уникальная возможность встретиться и пообщаться одновременно со всеми коллегами. Кроме того, в мероприятии примут участие представители федеральных органов исполнительной власти».

По традиции мероприятие посетят около 100 компаний. Среди вопросов, которые будут обсуждаться на собрании, – утверждение плана мероприятий и разработка стратегии развития Ассоциации на период до 2024 года.

Самарская область нередко выступает площадкой для проведения крупнейших федеральных мероприятий. В регионе, благодаря системной работе областного Правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым, созданы все условия для развития высокотехнологического и инновационного бизнеса, особенно в стратегически важных отраслях.

«По уровню инновационной активности организаций мы входим в первую пятерку среди субъектов РФ. На территории области действует один из наиболее эффективных технопарков страны – «Жигулевская долина». Особая экономическая зона «Тольятти» из года в год занимает позиции в топе наиболее привлекательных для инвесторов площадок России. Активно развивается сеть индустриальных парков. Мы рады принять собрание Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, поделиться накопленными практиками и ещё теснее наладить взаимодействие с другими регионами», – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России – это ведущая общественно-деловая организация страны, которая работает более 10 лет и объединяет объекты технологической и промышленной инфраструктуры. Среди её участников – более 110 членов из 50 субъектов Российской Федерации: от Калининграда до Дальнего Востока. Таким образом, Ассоциация представляет почти 4 тысячи организаций, которые входят в состав промышленных кластеров, промышленных технопарков, индустриальных парков, особых экономических зон и других объединений. По состоянию на конец 2022 года на предприятиях членов АКИТ РФ работают более 370 тысяч человек, а совокупных объем выпускаемой продукции приближается к 1,5 триллиона рублей.

«Жигулевская долина» сегодня – это большая экосистема поддержки инноваций в нашем регионе, и одним из её ключевых элементов является технопарк, – прокомментировал директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко. – Организация работы с инновационными разработками получила высокую оценку на федеральном уровне: по итогам 2022 года мы признаны лучшим региональным оператором фонда «Сколково», а также наиболее привлекательной региональной площадкой для реализации инвестиционных проектов. Поэтому, безусловно, мы будем делиться лучшими практиками с нашими партнёрами».