Я нашел ошибку
Главные новости:
Распространения природных пожаров можно избежать, если сообщать о их появлении вовремя.
МЧС СО: увидeли пожар – немедленно сообщите в пожарно-спасательную службу
Если вы столкнулись с проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».
Самаре работает «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
С 2012 года в Центре работает группа Лекотека.
В самарском центре диагностики и консультирования более 51 тысячи детей получили социальные услуги за год
Ключевая тема фестиваля 2023 года – «Сила знания».
Продолжается прием заявок на участие в IV сезоне фестиваля стрит-арта «ФормART»
В Самаре пройдет фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека»
В Самаре пройдет фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека»
В Тольятти соберутся представители технопарков и ОЭЗ России
В Тольятти соберутся представители технопарков и ОЭЗ России
В Самарской области на трассе горел большегруз
В Самарской области на трассе горел большегруз
Член СПЧ провел рабочую встречу с руководством УФСИН России по Самарской области
Член СПЧ провел рабочую встречу с руководством УФСИН России по Самарской области
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.4
1.73
EUR 90.29
2.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека»
В Самарской филармонии выступит Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова
В Самаре прошел первый санитарный средник в рамках месячника по благоустройству
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Тольятти соберутся представители технопарков и ОЭЗ России

10 апреля 2023 14:01
87
В Тольятти соберутся представители технопарков и ОЭЗ России

21 апреля в технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» пройдет ежегодное собрание членов Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России – АКИТ.

«В этом году мы соберёмся в Тольятти, где будем не только обсуждать план развития Ассоциации, но и обменяемся опытом, поделимся результатами. Вместе подумаем, как повысить инвестиционную привлекательность каждого члена АКИТ РФ, – сказал Андрей Шпиленко, директор Ассоциации. – Ежегодное собрание – это уникальная возможность встретиться и пообщаться одновременно со всеми коллегами. Кроме того, в мероприятии примут участие представители федеральных органов исполнительной власти».

По традиции мероприятие посетят около 100 компаний. Среди вопросов, которые будут обсуждаться на собрании, – утверждение плана мероприятий и разработка стратегии развития Ассоциации на период до 2024 года.

Самарская область нередко выступает площадкой для проведения крупнейших федеральных мероприятий. В регионе, благодаря системной работе областного Правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым, созданы все условия для развития высокотехнологического и инновационного бизнеса, особенно в стратегически важных отраслях.

«По уровню инновационной активности организаций мы входим в первую пятерку среди субъектов РФ. На территории области действует один из наиболее эффективных технопарков страны – «Жигулевская долина». Особая экономическая зона «Тольятти» из года в год занимает позиции в топе наиболее привлекательных для инвесторов площадок России. Активно развивается сеть индустриальных парков. Мы рады принять собрание Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, поделиться накопленными практиками и ещё теснее наладить взаимодействие с другими регионами», – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России – это ведущая общественно-деловая организация страны, которая работает более 10 лет и объединяет объекты технологической и промышленной инфраструктуры. Среди её участников – более 110 членов из 50 субъектов Российской Федерации: от Калининграда до Дальнего Востока. Таким образом, Ассоциация представляет почти 4 тысячи организаций, которые входят в состав промышленных кластеров, промышленных технопарков, индустриальных парков, особых экономических зон и других объединений. По состоянию на конец 2022 года на предприятиях членов АКИТ РФ работают более 370 тысяч человек, а совокупных объем выпускаемой продукции приближается к 1,5 триллиона рублей.

«Жигулевская долина» сегодня – это большая экосистема поддержки инноваций в нашем регионе, и одним из её ключевых элементов является технопарк, – прокомментировал директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко. – Организация работы с инновационными разработками получила высокую оценку на федеральном уровне: по итогам 2022 года мы признаны лучшим региональным оператором фонда «Сколково», а также наиболее привлекательной региональной площадкой для реализации инвестиционных проектов. Поэтому, безусловно, мы будем делиться лучшими практиками с нашими партнёрами».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре 10 апреля запустили пробные рейсы автобуса № 82
10 апреля 2023  13:33
В Самаре запустили пробные рейсы автобуса №82
98
С 10 апреля в Самаре меняется схема движения популярных маршрутов трамваев
10 апреля 2023  13:00
С 10 апреля в Самаре меняется схема движения популярных маршрутов трамваев
132
Самарский Ботанический сад открывает свои двери для посетителей
10 апреля 2023  10:19
Самарский Ботанический сад открывает свои двери для посетителей
212
Состоится Всероссийская горячая линия по вопросам кадастрового учета
10 апреля 2023  10:12
Состоится Всероссийская горячая линия по вопросам кадастрового учета
174
Самарский путепровод «139 километр» по улице Земеца закрыт на ремонт
10 апреля 2023  09:46
Самарский путепровод «139 километр» по улице Земеца закрыт на ремонт
326
Весь список