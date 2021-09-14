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В Тольятти открылся крупнейший в России завод по производству металлических дверей

14 сентября 2021 16:55
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Плюс 1500 рабочих мест.

Во вторник, 14 сентября, состоялось торжественное открытие завода «Феррони» в Тольятти. Старт самому крупному производству металлических дверей в России и в Европе дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Компания «Феррони» была основана в 2006 году и начинала свой путь с импорта дверей из Китая. Сейчас компания специализируется на производстве и продаже дверей и комплектующих к ним. Ассортимент составляет более 250 моделей, в том числе высокотехнологические двери с биометрическими замками. Компания, имеющая 3 завода, 25 филиалов в городах России и 3 представительства за рубежом, с объемом производства 11,5 тысяч дверей в сутки, также является партнером технопарка «Сколково» и технопарка «Жигулевская долина» в области инновационных разработок. В декабре 2019 года началось строительство завода «Феррони Тольятти», а уже сегодня состоялось его официальное открытие.

«Сегодня можно сказать уверенно: предприятие стартовало успешно. Я очень рад, что наша совместная подготовка позволила в короткие сроки организовать здесь высокотехнологичное производство, которое, конечно, будет вносить свой вклад в социально-экономическое развитие нашего региона», - обратился к участникам церемонии открытия Дмитрий Азаров.

Масштабный инвестиционный проект по производству дверей был реализован на территории бывшего завода «АвтоВАЗагрегат», фактически не функционирующего с 2015 года. Теперь здание станет местом работы для 1,5 тысяч тольяттинцев.

«Рад своими глазами увидеть финал работы по глубокой модернизации этой производственной площадки. Когда-то заброшенное предприятие «АвтоВАЗагрегата» сегодня получило новую жизнь», - подчеркнул губернатор, поблагодарив инвесторов за выбор тольяттинской площадки для реализации столь масштабного проекта.

Группа компаний «Феррони» сегодня занимает первое место в России, СНГ и Европе, а также пятое место в мире по объему производства входных металлических дверей, и является крупнейшим экспортером из России, поставляя продукцию более чем в 42 страны мира.

Уже в этом году ожидается, что на заводе «Феррони» будет произведено товарной продукции на сумму, превышающую 4 млрд рублей. Планы на следующий год еще более амбициозны.

Учредитель ООО «Феррони Тольятти» Евгений Кузнецов отметил ту поддержку, которая была оказана командой регионального Правительства во главе с Губернатором на всех этапах реализации проекта.

«Спасибо Правительству Самарской области: та команда Самарской области, которую собрал Дмитрий Игоревич, достойна уважения. На каждую нашу просьбу была реакция. Мы работаем во всех 85 регионах России, и можем с уверенностью сказать: такой поддержки, такой помощи не было нигде», - отметил инвестор.

Евгений Кузнецов выразил надежду, что предприятие внесет свой вклад в дело возвращения России звания лидера промышленных производств, повышения статуса рабочих профессий.

Строительство завода осуществлялось при поддержке Сбербанка.

«Нам выпала честь стать одним из финансовых партнеров при создании этого уникального производства, производства номер один в Европе. И это только начало очень серьезного, глубоко технологического пути компании «Феррони», - отметил Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко. - Я абсолютно уверен, что у компании колоссальное будущее. Мы искренне признательны, что вы выбрали Сбербанк одним из финансовых партнеров».

Также Александр Анащенко обратил внимание на то, как сегодня, благодаря усилиям региональной власти и лично губернатора Дмитрия Азарова, меняется Самарский регион, становясь местом, где хочется жить, в который хочется приезжать и созидать. 

Глава региона отметил, что Сбербанк сегодня является клиентоориентированной, инновационной компанией, которая делится своими технологиями, подставляет финансовое плечо для реализации самых разных проектов.

Для региона в целом и в частности для Тольятти появление такого крупного производства как завод «Феррони» – это прежде всего рабочие места с достойной заработной платой, создание условий для повышения благосостояния жителей. Сегодня в этом направлении ведется очень активная и результативная работа.

«Когда-то в общем здесь количество людей, стоявших на бирже труда, кратно превышало количество вакансий, - отметил губернатор, говоря о Тольятти. - Сегодня Тольятти переживает четвертое рождение. У нас количество рабочих мест в 2 раза больше чем людей, которые ищут работу. Мы добились перелома в 2019 году, а сейчас уверенно продолжаем - несмотря на пандемию, несмотря на действующие ограничения».

Руководство «Феррони» оценило поддержку региона и планирует продолжать развитие на территории Самарской области.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме между губернатором Дмитрием Азаровым и генеральным директором компании «Феррони» Мариной Павловой было подписано соглашение о сотрудничестве в процессе реализации инвестиционного проекта «Строительство завода противопожарных дверей в ОЭЗ Тольятти» на территории Самарской области, что обеспечит региону еще более 6 млрд. рублей инвестиций и создание почти 2000 новых рабочих мест.

«У нас есть очень смелые планы. Сегодня обсудим и второй этап работы – а это еще 2000 рабочих мест», - отметил губернатор.

Кроме того, в настоящее время компанией рассматривается возможность реализации проекта в сфере микроэлектроники, предполагающего производство к 2025 году 10 млн. комплектов биометрических систем доступа (систем распознавания отпечатков пальцев, интегрируемых в дверную ручку). Объем инвестиций в указанный проект оценивается от 45,3 до 64,2 млрд. рублей.

Сегодня Самарская область становится все более привлекательной для инвесторов. Для развития бизнеса здесь создаются все условия. И результаты усилий региональных властей заметны. Так, в рейтинге инвестиционного климата регион за 3 года поднялся с 65 позиции на 8-ую.

«Это объективная оценка наших усилий, но главная оценка – здесь, на земле – это создание новых производств и новых рабочих мест. Важен не сам рейтинг, а конкретные результаты для конкретных людей, живущих в Самарской области», - подчеркнул губернатор.

«Объединяя усилия региональной, муниципальной власти, создавая условия благоприятного инвестиционного климата, мы можем убедиться, как в короткие сроки можно добиваться результата», - резюмировал Дмитрий Азаров, пожелав инвестору успехов в реализации новых планов развития производств, внедрения современных технологий, создании новых рабочих мест и защите трудового коллектива.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

Теги: Акценты В центре внимания

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