В течение года через службу занятости Самарского региона нашли работу почти 60 тыс. человек

109

В течение года через службу занятости региона нашли работу почти 60 тыс. человек. На достижение высоких результатов в сфере трудоустройства была направлена реализация межведомственного комплекса мер по восстановлению численности занятого населения.

Комплекс мер был разработан по поручению Президента РФ Владимира Путина с целью восстановления к концу 2021 года численности занятого населения до уровня 2019 года. Поддержка тех, кто нуждается в помощи, сохранение занятости, решение вопросов трудоустройства граждан – одно из направлений стратегии лидерства, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Среди тех, кому была оказана помощь, – выпускник СамГМУ Сергей Салдаев. Стать врачом Сергей мечтал еще в школе. Уроженец села Красный Яр поступил в СамГМУ, с увлечением изучал фундаментальные дисциплины: анатомию, гистологию, фармакологию и другие клинические науки. В прошлом году Сергей успешно закончил ординатуру. Перед молодым специалистом встал вопрос трудоустройства. Сергей обратился за помощью к специалистам Красноярского центра занятости населения.

«Помощь в трудоустройстве была оказана специалистами ЦЗН в кратчайшие сроки, – рассказывает Сергей. – В центре имелась соответствующая база вакансий, и меньше чем через месяц мне подыскали очень хороший вариант. Сейчас я тружусь в Тольяттинской городской клинической поликлинике №3 врачом по приему пациентов с симптомами COVID – 19. За короткое время успел получить колоссальный опыт».

Коллектив доброжелательно встретил нового сотрудника.

«Парень молодец, он очень быстро освоился, – признается заведующая АПК №1 Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Елена Лосевичева. – Первое время старался вникать во все тонкости, всем интересовался, спрашивал. Пациенты отзываются о нем хорошо, коллеги ценят за ответственность и трудолюбие. Хочется сказать спасибо центру занятости за такого специалиста!»

Центры занятости населения Самарской области продолжают активную работу по содействию в трудоустройстве безработных граждан.