В Совфеде предрекли возврат к прежнему курсу рубля до конца года

235

Центробанк может снизить ключевую ставку до докризисного уровня в пять процентов до конца года, а вслед за этим может произойти возврат к прежнему курсу рубля около 70-80 рублей за евро, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Вчера Банк России неожиданно снизил ключевую ставку — сразу на 1,5 процентного пункта, до восьми процентов годовых. Опрошенные РИА Новости аналитики ждали, что ставка будет снижена до 8,5 процента. Некоторые из них допускали, что снижение может быть меньше — 0,75 или 0,5 процентного пункта, но никто не прогнозировал более значительного понижения.

"Убежден, что ключевая ставка будет снижаться еще несколько раз и достигнет к осени, максимум до конца года, докризисного уровня в пять процентов", — сказал Абрамов.

По его словам, тем самым вырастет доступность кредитов не только для населения, но и для промышленности и экономики, что будет способствовать развитию отечественных производств.