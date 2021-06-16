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В Самарской области завершена посевная кампания

16 июня 2021 11:11
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В Самарской области завершена посевная кампания

Вчера, 15 июня 2021 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание, в котором приняли участие руководители министерств и ведомств, главы муниципальных образований Самарской области. 

Об итогах посевных работ на территории муниципальных районов губернии доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин. Он сообщил о завершении в регионе 1 июня посевной кампании. «Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 2150 тысяч гектаров, что на 20 тысяч гектаров больше по сравнению с уровнем 2020 года», - рассказал министр. 

Зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 1147 тыс. га, общая площадь кормовых культур составила 167 тыс. га. Посажено 4 тыс. га картофеля, 3,5 тыс. га овощных культур. По данным Россельхозцентра, все высеянные семена яровых зерновых и зернобобовых культур кондиционные. Доля оригинальных и элитных семян составила 19,4% (в прошлом году – 15,9%). На 5,3 тыс. тонн сократился объем семян массовых репродукций, отсутствуют несортовые. 

В настоящее время сельхозтоваропроизводители проводят работы по уходу за посевами сельхозкультур, подготовке паровых полей, заготовке кормов.

Министр сельского хозяйства отметил, что в апреле-мае в регионе сложились неблагоприятные агрометеорологические условия для формирования урожая сельхозкультур, что связано с крайне неравномерным выпадением осадков.

Председатель областного Правительства подчеркнул, что одной из основных задач министерства и глав районов является обеспечение страхования посевов: «Многие страховые компании предлагают вполне нормальные договоры, где делят риски с предприятиями. Тем более что мы покрываем 50% от страховой премии. В период неблагоприятных климатических условий это очень важно».

 

Теги: аграрии В центре внимания посевная кампания Сельское хозяйство сельхозпроизводители

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