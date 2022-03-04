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В Самарской области завершается контрактация на строительство инфраструктурных объектов

4 марта 2022 13:24
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В Самарской области завершается контрактация на строительство инфраструктурных объектов

Ход реализации федеральных проектов «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»), «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» (нацпроект «Экология») рассмотрели 3 марта 2022 года на совещании под руководством вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова. 

В 2022 году в регионе собираются благоустроить 141 общественную и 316 дворовых территорий. При этом дворов за счет экономии бюджетных средств отремонтируют больше, чем было запланировано ранее (295). 

По всем территориям муниципальные контракты на исполнение работ были заключены уже в конце минувшего года.

Первый вице-губернатор отметил, что даже в ситуации роста цен на строительные работы и материалы Правительство региона обеспечит условия для исполнения всех планов и стабильной работы подрядных организаций. 

«Сейчас крайне важен диалог с предприятиями, организациями, которые будут выполнять эти работы. Правительство Российской Федерации разработало механизм, позволяющий компенсировать удорожание строительства.  Постановление Правительства № 1315 от 9 августа прошлого года позволяет пересматривать стоимость государственных контрактов. Этот инструмент мы активно используем, и нам удалось привлечь в регион значительный объем федеральных средств. 

Сейчас федеральный центр разрабатывает новые меры поддержки отрасли, в том числе позволяющие нивелировать рост цен, обсуждаются законопроекты, которые упростят проведение конкурсных процедур, оформление документов. Но мы также зарезервировали и в бюджете Самарской области ресурсы, которые позволят компенсировать удорожание строительных работ. Прошу активнее встречаться с подрядчиками, разъяснять им нашу позицию. Они в любом случае не останутся один на один с проблемами», - обратился   первый вице-губернатор к министру энергетики и ЖКХ Александру Мордвинову.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году будет реализовано два проекта - победителя V Всероссийского конкурса на благоустройство малых городов: «По прямой к «Отрадному» и реконструкция Монастырской набережной реки Сызранки (проект «На берегу трех рек: продолжение истории») в Сызрани. По ним разработана проектно-сметная документация, контракты будут заключены до 15 апреля, а ввод объектов ожидается в ноябре текущего года. 

В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» в Самарской области в текущем году будут идти работы на 11 объектах водоотведения. Семь из них планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Это проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений в поселках Лебедь и Усть-Кинельский городского округа Кинель, в Новокуйбышевске, Отрадном, Похвистнево, Нефтегорске, селе Елховка, поселке Новокашпирский (Сызрань), а также строительство комплекса биологической очистки сточных вод на ГОКС Самары и наружных сетей дождевой канализации в Нефтегорске. Общий объем субсидии на выполнение работ в 2022 году превышает три миллиарда рублей. 

«Все контракты на строительные работы на этих объектах будут заключены до конца марта», - доложил Александр Мордвинов. 

Большой объем работ запланирован на текущий год в рамках федерального проекта «Чистая вода».  Работы будут идти на 13 объектах водоснабжения. К вводу в эксплуатацию планируется семь сооружений – сети и насосно-фильтровальные станции. Качественная питьевая вода придет в муниципальные районы Безенчукский, Красноармейский, Кошкинский, Большеглушицкий, Нефтегорский. Все объекты обеспечены бюджетным финансированием в объеме 1,5 миллиарда рублей.

В результате доля городского населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, достигнет 88,7%.

«Необходимо тщательно контролировать ход работ. Сейчас нужно проанализировать госконтракты, чтобы понять, какую долю составляют поставки импортных комплектующих и своевременно найти альтернативу. Уверен, что многие подрядные организации сами справятся с этим, но мы должны ситуацию понимать и в случае необходимости помочь. Главная задача остается неизменной: выполнить работы качественно и в срок», - подчеркнул председатель областного Правительства.

В этом году в Самарской области начинается проектирование новых систем водоснабжения в Новокуйбышевске, Пестравском районе, Чапаевске. Получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство двух водоводов в районе улиц Клиническая и Горная в Самаре. Заявки на бюджетное финансирование новых проектов будут направлены в Минстрой России. 

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