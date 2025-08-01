В Самарской области зарплаты инкассаторов оказались ниже российского уровня

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Ко Дню инкассатора, который в России отмечается 1 августа, аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в стране, изучили объем вакансий на рынке, какие зарплаты предлагают работодатели и какие ожидают сами специалисты.

По данным hh.ru, за первое полугодие в России было открыто 2,4 тыс. вакансий для инкассаторов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на этих специалистов остается примерно на том же уровне (-2%).

Среди регионов больше всего в инкассаторах нуждаются в Свердловской области – на нее приходится 21% или каждая пятая вакансия в стране, в Республике Башкортостан – 11%, Республике Татарстан – 5%, Москве – 5%, а также в Нижегородской, Московской, Челябинской областях и Пермском крае – по 4%. В Самарской области в первом полугодии было открыто 20 вакансий или порядка 1% на российском рынке.



Медиана предлагаемой зарплаты для инкассаторов в России в первом полугодии составила 68,2 тыс. рублей. За год она выросла на 8,8 тыс. рублей или на 15%. При этом ожидания самих инкассаторов выше на 2,3 тыс. рублей и составляют 70,5 тыс. рублей.

Самые большие зарплаты среди регионов инкассаторам предлагают работодатели из Московской области – 115,3 тыс. рублей, Москвы – 112,5 тыс. рублей, Хабаровского края – 90 тыс. рублей, Красноярского края – 89 тыс. рублей, Санкт-Петербурга – 88,1 тыс. рублей. В Самарской области медиана предлагаемой зарплаты составила 65,3 тыс. рублей (14%) и оказалась чуть выше ожиданий соискателей (65 тыс. рублей).