В Самарской области зарплатные предложения для бухгалтеров, продавцов и учителей ниже среднерыночного показателя в регионе

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Эксперты сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru проанализировали зарплатные предложения для соискателей Самарской области, чтобы выяснить, сколько работодатели готовы платить специалистам региона в начале 2021 года.

Сейчас среднее зарплатное предложение в Самарской области составляет порядка 38 500 рублей. Несмотря на то, что за год оно выросло на 2 300 рублей, всё же показатель на 17% ниже, чем в среднем по России.

Чаще всего зарплатное предложение ниже среднерыночного показателя в Самарской области встречается в вакансиях бухгалтеров (33 500 рублей), продавцов (23 500 рублей), учителей (32 900 рублей), административного персонала (31 700 рублей), а также в гостинично-ресторанной и туристической сферах (29 700 рублей).

«По результатам одного из недавних опросов Службы исследований hh.ru, почти каждый второй респондент среди представителей данных профессий отметил, что для покрытия основных нужд ему не хватает более 20 тысяч рублей ежемесячно», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

В топ-5 профобластей, в которых чаще всего встречаются зарплатные предложения выше среднерыночного показателя, вошли ИТ-сфера, добывающая отрасль, профобласть «Высший менеджмент», автомобильный бизнес, строительная сфера.

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