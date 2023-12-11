В Самарской области заработала третья очередь семенного завода

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В селе Новая Кармала Кошкинского района ввели в эксплуатацию третью очередь завода для производства элитных семян «Зерно жизни», что значительно увеличит мощность предприятия. Теперь завод вмещает более 20 тысяч тонн зерна. На сегодняшний день в проект инвестировано около 250 млн рублей.



Основой продовольственной безопасности Самарской области и страны в целом является обеспечение аграриев качественным посевным материалом отечественной селекции. Такая задача поставлена в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Владимира Путина. На этом в своем Послании заострил внимание Глава региона Дмитрий Азаров: «Сегодня, помимо «валовки», нужно заниматься увеличением объемов производства семян отечественной селекции, выведением новых сортов».



В регионе уже наметилась положительная тенденция по увеличению доли посевов сельхозкультур отечественной селекции. По зерновой группе этот показатель превысил 90%. По сравнению с уровнем 2022 года доля высеянных семян отечественной селекции увеличилась и по подсолнечнику – на 2,4%, картофелю – на 5,5% и сое – на 1,9%.



Способствует этим процессам селекционная работа, которую на территории губернии ведут не только научно-исследовательские институты, но и сами производственники. Кроме того, в области проводятся полевые испытания, закладываются участки гибридизации, строятся и модернизируются семенные заводы.



Напомним, завод для производства элитных семян, входящий в агрохолдинг «Зерно жизни», заработал в регионе в 2014 году на базе семенного хозяйства «Кармала». Вторая очередь была запущена в 2018 году. В связи с тем, что объемы производимой продукции у агрохолдинга планомерно увеличиваются, потребовалось дополнительное место хранения. С момента запуска завод «Зерно жизни» подготовил более 140 тысяч тонн семенного материала.



Новое предприятие полностью автоматизировано, элеватор оснащен системами сушки, очистки, сепарации и аспирации, проводятся температурный контроль и механизированная выгрузка. Две заводские линии производят около 40 тонн семян в час. Семена проходят три этапа очистки, после чего обрабатываются препаратами против болезней растений и упаковываются в биг-бэги. Современные технологии производства гарантируют высокое качество материала и соответствие требованиям ГОСТ.



Сейчас на заводе работают с посевным материалом 11 сортов сельхозкультур (озимая и яровая пшеница, ячмень, горох, нут, масличный лен) с высокой генетической чистотой, адаптированных под климатические условия Самарской области. В этом сезоне новинками стали сорта твердой яровой пшеницы «Безенчукская крепость» и «Безенчукская золотистая», созданные в НИИСХ им. Тулайкова.



«В планах на 2024 год расширение посевных площадей под твердую яровую пшеницу. Как известно, цена ее в 1,5-2 раза выше, чем цена яровой мягкой. Безенчукские сорта очень хорошие. К примеру, в этом сезоне урожайность «Безенчукской крепости» составила 35 ц/га. На будущий год мы подготовили семенного материала яровой твердой пшеницы около трех тысяч тонн, это почти в два раза больше, чем в этом», – рассказал заместитель директора агрохолдинга «Зерно жизни» по семеноводству Олег Федоров.

Фото: ГБУ ДПО «Самара-АРИС».