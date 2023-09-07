В Самарской области заработал один из крупнейших в Европе заводов по производству масла

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В четверг, 7 сентября, в Особой экономической зоне Тольятти состоялся запуск первой очереди производства масла на Тольяттинском комбинате пищевых продуктов (ТКПП). Старт работы первой очереди ТКПП дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор предприятия Михаил Смирнов.

Завод построен за полтора года, дополнительно оснащен современными высокопроизводительными мощностями по комплексной очистке и фасовке масел. Комбинат рассчитан на переработку 600 тыс. тонн масличных в год – это подсолнечник, рапс и лен.

Сумма инвестиций в первый этап проекта составила 15 млрд рублей. Запуск комбината обеспечил создание более 700 рабочих мест.

Площадка завода занимает больше 50 гектаров. Глава региона осмотрел цеха, оценил организацию технологической цепочки производства. Как рассказал Михаил Смирнов, построенный комбинат по переработке масличных - один из самых крупных в Европе, с высокотехнологичным оборудованием и передовыми технологиями переработки.

«Проект по-настоящему масштабный и очень важный для нашего региона», - подчеркнул губернатор и поблагодарил руководство предприятия за решение о размещении комбината на самарской земле.

«Через некоторое время мы начнем строительство второй, а потом и третьей очереди, которая увеличит производительность комбината более чем в два раза. Уверен, что данная задача нам по плечу», - обозначил дальнейшие планы руководитель предприятия. По его словам, наращивание объема переработки станет импульсом для развития местных фермерских хозяйств. ТКПП рассчитан на закупку масличных у сельхозтоваропроизводителей Поволжья и реализацию растительных масел и шротов как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

В числе факторов, определивших решение о строительстве завода на территории региона, гендиректор отметил поддержку Правительства Самарской области и условия, созданные в области для инвесторов.

«Самарская область в последние годы сделала настоящий рывок в своей инвестиционной привлекательности, что не раз отмечалось на федеральном уровне, отмечалось Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, - отметил губернатор. - Открытие этого масштабного производства еще раз подтверждает, что усилия были не зря. Дело не в каких-то рейтингах, дело в конкретных производствах. Мы создали условия и здесь - в Тольятти, в Особой экономической зоне. Появляются новые производства, новые рабочие места. В конечном счете, это повышение уровня благосостояния людей. И значит, мы решаем главную задачу, которую ставят перед нами граждане нашей страны, проживающие на территории Самарской области, и ставит Президент».

Глава региона подчеркнул, что ОЭЗ Тольятти дает мощнейший импульс развитию не только Тольятти, но и региона в целом. По итогам прошлого года она подтвердила эффективность, попав в тройку лучших ОЭЗ в стране по инвестиционной привлекательности. «Уже набранный пакет инвестиций превышает 43 млрд рублей, - сообщил Дмитрий Азаров. - Есть решения по размещению здесь дополнительных производств. Мы продолжим развивать ОЭЗ, а значит, и городской округ. Уже приступаем к созданию инфраструктуры по третьему этапу ОЭЗ». Поддержкой в дальнейшем развитии ОЭЗ Тольятти глава региона заручился недавно в ходе визита в Самарскую область Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

«Город и впредь будет развиваться, процветать. Людям есть где работать, реализовывать свои таланты. И очень важно, что мы опережающими темпами приводим инфраструктуру, благоустройство города в должный вид. Очень приятно слышать благодарность тольяттинцев за новые скверы площади, набережную, за новые школы и больницы. Уверен, это повышает привлекательность городского округа Тольятти. Неслучайно сегодня сюда уже едут люди из разных регионов, городов и сел нашей страны», - сказал губернатор.

В ходе осмотра производства гглава региона Дмитрий Азаров пообщался с сотрудниками предприятия. В их числе не только тольяттинцы, но и те, кто приехал из Краснодарского края, Кемеровской, Белгородской, Тульской областей. Губернатор напомнил, что в разные годы Тольятти привлекал людей из разных уголков нашей страны масштабом своего развития: так строились ГЭС, АВТОВАЗ, предприятия химической промышленности. «Будем создавать все новые условия для того, чтобы человеку было на самарской земле где реализовать себя, свои компетенции, знания, свои таланты», - заверил глава региона.

Первой продукцией ТКПП стало подсолнечное масло «Слобода». Совокупная мощность ТКПП по очистке и фасовке масла составляет 250 тыс. тонн в год.

Особое внимание уделено экологической безопасности. На комбинате организовано строительство экологических объектов: блока очистки технической воды и сточных вод и теплоэлектроцентралей. Строительство теплоэлектроцентралей позволит применять технологии безотходного производства. Образующаяся в результате основной деятельности предприятия лузга семян подсолнечника будет сжигаться с соблюдением всех экологических требований, а тепловая энергия будет использоваться для выработки электрической энергии для нужд предприятия.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области